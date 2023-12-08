ООО «БАС» получило награду за вклад в развитие российской отрасли беспилотной авиации

Согласно заявлению Алексея Куканова, директора по управлению цифровыми активами ГТЛК, премированного в области Формирования рынка отрасли БАС и регионального заказа, при участии НТИ был создан метод, который является комплексом из экспертных исследований и полномочий. Благодаря ему можно выяснить емкость рынка БПЛА до момента его образования. Специалист заметил, что деятельность предприятия была высоко оценена. На ее базе были установлены рыночные показатели, используемые в нацпроекте. Предприятие не прекращает работать в данном направлении.