ООО «БАС» получило награду за вклад в развитие российской отрасли беспилотной авиации

Posted Вчера, 15:30
Published Вчера, 15:30
Modified Вчера, 15:31
Updated Вчера, 15:31
Согласно заявлению Алексея Куканова, директора по управлению цифровыми активами ГТЛК, премированного в области Формирования рынка отрасли БАС и регионального заказа, при участии НТИ был создан метод, который является комплексом из экспертных исследований и полномочий. Благодаря ему можно выяснить емкость рынка БПЛА до момента его образования. Специалист заметил, что деятельность предприятия была высоко оценена. На ее базе были установлены рыночные показатели, используемые в нацпроекте. Предприятие не прекращает работать в данном направлении.
Премию за профэкспертизу решений вручили Алексею Варятченко, гендиректору ООО «БАС», который заявил, что компания находится в начале своего пути, и ей необходимо решить немало задач. В настоящее время ООО «БАС», являясь оператором беспилотной авиации, владеет авиапарком самых современных БПЛА. На российском рынке предприятие выступает в роли основоположника модернизации инфраструктуры и нормативной базы сферы БПЛА. Об этом сообщают Новые Известия.
На мероприятии отметили, что ООО «БАС» стало технологическим полигоном для проведения испытаний и поиска новых ответов в сфере БПЛА с целью их надежной интеграции в воздушное пространство.
Первую премию «Архитектура неба» организовала Платформа Национальной технологической инициативы при участии Университета НТИ 2035 и Фонда поддержки проектов НТИ. Мероприятие является специальной номинацией премии «Технологический прорыв», в нем участвуют ведущие компании отечественной отрасли БАС.
По словам Дмитрия Пескова, спецпредставителя главы РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректора Платформы Национальной технологической инициативы, в будущем году от предприятий сферы БАС власти снова ждут больших достижений и новаторских разработок.
Награды в пяти категориях по темам федеральных проектов нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» вручили еще 42 компаниям, работающих в отрасли БАС — «Аэромакс», «Машины Тюринга», «Геоскан», «Ситроникс», Газпром, Ростелеком и прочие. В течение трех лет обладателями премии «Технологический прорыв» стали главы 170 научно-производственных и образовательных предприятий России. Премия включена в перечень мероприятий Десятилетия науки и технологий в РФ.