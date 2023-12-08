Организаторы «Премии Рунета — 2023» опубликовали шорт-лист

Posted Вчера, 20:52
Published Вчера, 20:52
Modified Вчера, 20:52
Updated Вчера, 20:52
Согласно правилам экспертного голосования, в финальный этап прошли топ-10 организаций и проектов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов. Формирование шорт-листа осуществлялось на основе голосов экспертного клуба, полный список доступен на официальном сайте.
Проект «Х-Разработка» о молодых ученых, представленный медиахолдингом 1MI в номинации «Наука, технологии и инновации», стал одним из участников этого списка. Реализация проекта была осуществлена при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Об этом пишет properm.ru.
Первый этап голосования проходил 5 — 6 декабря, а затем началось голосование экспертного совета, в который вошли представители отрасли, общественные лидеры и государственные эксперты. Этот этап завершится 14 декабря, после чего будут объявлены три равноправных лауреата в каждой категории. Четвертого лауреата определит искусственный интеллект. Имена лауреатов «Премии Рунета» будут объявлены на торжественной церемонии вручения 15 декабря.
Екатерина Демкина, исполнительный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), подчеркнула: «Экспертный клуб успешно справился с задачей выбора топ-10 проектов в каждой номинации. Скоро мы узнаем, кто станет обладателем этой почетной статуэтки и внесет свой вклад в историю Рунета».
Организатором конкурса выступает РАЭК, а поддерживают его Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также АНО «Цифровая экономика». «Премия Рунета — 2023» проводится при участии ключевых представителей индустрии информационных технологий, таких как «Яндекс», VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, Tele2, «Авиасейлс», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Looky. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.