Организаторы «Премии Рунета — 2023» опубликовали шорт-лист

Первый этап голосования проходил 5 — 6 декабря, а затем началось голосование экспертного совета, в который вошли представители отрасли, общественные лидеры и государственные эксперты. Этот этап завершится 14 декабря, после чего будут объявлены три равноправных лауреата в каждой категории. Четвертого лауреата определит искусственный интеллект. Имена лауреатов «Премии Рунета» будут объявлены на торжественной церемонии вручения 15 декабря.