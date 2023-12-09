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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 09:11

Дикая рыбачка устроила переполох на льду в Приморье — фото

Дикая рыбачка устроила переполох на льду в Приморье — фото

9 декабря 2023, 06:19
Лисичка-сестричка заглянула на «огонёк» к приморским рыбакам. Без добычи хвостатая уходить не собиралась. И не ушла.
Сюжет
Рыба

Рыжего рыбака заметили на льду в бухте Воевода. Само собой, без внимание лисица не осталась — рыбаки снимали красотку со всех ракурсов, словно она на подиуме итальянского дома моды.

Очевидцы рассказали, что дикая рыбачка без добычи не ушла — мужчины накормили зверька рыбой. Не исключено, что всё это давно «отработанная» схема, и ленивая лисица продолжит выходить на лёд за пропитанием.

Ранее приморские СМИ  рассказывали, что ёще не во всех муниципалитетах Приморья в бухтах и на водоемах встал лёд. Однако, там, где ледовая корка начала формироваться, уже наблюдается паломничество любителей зимней рыбной ловли. А тем временем спасатели Приморья предупреждают об опасности для жизни.

#Приморье#Владивосток#Рыба#Схема#Спасатели#Муниципалитеты#Очевидцы#Рыбаки#Лед
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