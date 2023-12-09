Дикая рыбачка устроила переполох на льду в Приморье — фото

Ранее приморские СМИ рассказывали, что ёще не во всех муниципалитетах Приморья в бухтах и на водоемах встал лёд. Однако, там, где ледовая корка начала формироваться, уже наблюдается паломничество любителей зимней рыбной ловли. А тем временем спасатели Приморья предупреждают об опасности для жизни.