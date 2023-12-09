Дикая рыбачка устроила переполох на льду в Приморье — фото

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Рыжего рыбака заметили на льду в бухте Воевода. Само собой, без внимание лисица не осталась — рыбаки снимали красотку со всех ракурсов, словно она на подиуме итальянского дома моды.
Очевидцы рассказали, что дикая рыбачка без добычи не ушла — мужчины накормили зверька рыбой. Не исключено, что всё это давно «отработанная» схема, и ленивая лисица продолжит выходить на лёд за пропитанием.
Ранее приморские СМИ рассказывали, что ёще не во всех муниципалитетах Приморья в бухтах и на водоемах встал лёд. Однако, там, где ледовая корка начала формироваться, уже наблюдается паломничество любителей зимней рыбной ловли. А тем временем спасатели Приморья предупреждают об опасности для жизни.