Олег Кожемяко поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в 2024 году

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Слова поддержки, обратившись к приморцам, Олег Кожемяко выразил в своём telegram-канале.
«Вы уже знаете, что Президент Владимир Владимирович Путин принял решение участвовать в предстоящих выборах. Считаю это очень важным и своевременным решением. Нужным для нашего Отечества, для нас. В сегодняшних непростых условиях стране важно быть сплоченной, единой и сильной — во главе с сильным и опытным лидером. Только так мы добьёмся успеха во всем — в развитии нашей страны, в борьбе с внешними угрозами. Вместе мы выстоим и обязательно победим!», — написал губернатор.
Напомним, что о намерениях выдвигаться на президентские выборы 2024 года Владимир Путин сообщил вчера после церемонии ко Дню Героев Отечества, которая состоялась в Кремле.