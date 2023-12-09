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Published Сегодня, 05:54

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Updated Сегодня, 09:12

Олег Кожемяко поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в 2024 году

Олег Кожемяко поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы в 2024 году

9 декабря 2023, 05:54
Губернатор Приморского края отреагировал на планы действующего президента России баллотироваться на новый срок. Глава региона считает решение Владимира Путина очень важным и своевременным.
Сюжет
Выборы

Слова поддержки, обратившись к приморцам, Олег Кожемяко выразил в своём telegram-канале.

«Вы уже знаете, что Президент Владимир Владимирович Путин принял решение участвовать в предстоящих выборах. Считаю это очень важным и своевременным решением. Нужным для нашего Отечества, для нас. В сегодняшних непростых условиях стране важно быть сплоченной, единой и сильной — во главе с сильным и опытным лидером. Только так мы добьёмся успеха во всем — в развитии нашей страны, в борьбе с внешними угрозами. Вместе мы выстоим и обязательно победим!», — написал губернатор.

Напомним, что о намерениях выдвигаться на президентские выборы 2024 года Владимир Путин сообщил вчера после церемонии ко Дню Героев Отечества, которая состоялась в Кремле.

#Владивосток#Выборы#Владимир Путин#Олег Кожемяко#Поддержка#2024 год
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