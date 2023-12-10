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Posted 10 декабря, 06:50

Published 10 декабря, 06:50

Modified Вчера, 09:01

Updated Вчера, 09:01

«Фиксируем прибыль»: жительница Приморья отдала накопления фальшивому брокеру

«Фиксируем прибыль»: жительница Приморья отдала накопления фальшивому брокеру

10 декабря 2023, 06:50
В Приморском крае 40-летняя женщина стала жертвой мошенничества, лишившись около 198 тысяч рублей. Жительница обратилась в полицию, рассказав, что в поисках работы в интернете столкнулась с обманным предложением, обещающим быстрый заработок.
Сюжет
Полиция

По ее словам, перейдя по рекламной ссылке, она ввела свой номер телефона, после чего неизвестная женщина, представившаяся аналитиком брокерской компании, связалась с ней. Под видом выгодной инвестиционной сделки «куратор» направлял ее переводить деньги на указанные счета в течение двух дней.

Когда пострадавшая осознала, что стала жертвой мошенничества, у нее уже были утрачены почти 200 тысяч рублей. Полицейские рекомендуют быть бдительными при подобных предложениях о легком заработке, прерывая связь с незнакомыми, предлагающими сомнительные сделки или инвестиции.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Полиция#Инвестиции#Мошенничество#Интернет#Работа#Россия#Обман
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