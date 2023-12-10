«Фиксируем прибыль»: жительница Приморья отдала накопления фальшивому брокеру

Posted 10 декабря, 06:50
Published 10 декабря, 06:50
Modified Вчера, 09:01
Updated Вчера, 09:01
По ее словам, перейдя по рекламной ссылке, она ввела свой номер телефона, после чего неизвестная женщина, представившаяся аналитиком брокерской компании, связалась с ней. Под видом выгодной инвестиционной сделки «куратор» направлял ее переводить деньги на указанные счета в течение двух дней.
Когда пострадавшая осознала, что стала жертвой мошенничества, у нее уже были утрачены почти 200 тысяч рублей. Полицейские рекомендуют быть бдительными при подобных предложениях о легком заработке, прерывая связь с незнакомыми, предлагающими сомнительные сделки или инвестиции.