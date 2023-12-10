«Фиксируем прибыль»: жительница Приморья отдала накопления фальшивому брокеру

По ее словам, перейдя по рекламной ссылке, она ввела свой номер телефона, после чего неизвестная женщина, представившаяся аналитиком брокерской компании, связалась с ней. Под видом выгодной инвестиционной сделки «куратор» направлял ее переводить деньги на указанные счета в течение двух дней.