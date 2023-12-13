Виктор Пинский встал во главе международной профсоюзной организации

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Созданная в 1992 году, ВКП занимается представлением интересов трудящихся на международной арене, в том числе в межгосударственных и межправительственных органах СНГ и других мировых объединениях.
«Основная работа ВКП — это консолидация действий членских организаций ВКП по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных законных прав и интересов работников, прав и гарантий профсоюзов и в целом укрепление международной профсоюзной солидарности. В современной международной обстановке роль ВКП в сохранении открытыми каналов между странами только возрастает. Поэтому в ближайших планах ВКП выйти за рамки СНГ и на базе общих гуманитарных ценностей, таких как защита прав работников, попытаться впервые создать партнерские отношения с профсоюзами стран Центральной Азии, тюркских государств, Международной конфедерацией арабских профсоюзов», — сказал Виктор Пинский.
Виктор Пинский, действующий депутат Государственной Думы и председатель Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы, возглавил ВКП по предложению Федерации независимых профсоюзов России и международных профсоюзных объединений.
Пинский, обладающий обширным опытом международной работы в профсоюзах, ранее руководил Федерацией профсоюзов Приморского края и активно сотрудничал с профсоюзами различных стран, включая Китай, Японию и КНДР. Его избрание подразумевает новый этап в деятельности ВКП, направленный на укрепление связей и сотрудничество с мировыми профсоюзами.