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Виктор Пинский встал во главе международной профсоюзной организации

Виктор Пинский встал во главе международной профсоюзной организации

13 декабря 2023, 08:15
Фото: Николай Федоров/"Солидарность»
Делегация десятого съезда Всеобщей конфедерации профсоюзов поддержала Виктора Пинского в качестве нового генерального секретаря организации. ВКП, являющаяся крупнейшим объединением профсоюзов, объединяет в своих рядах представителей десяти стран СНГ и 22 международных объединения.

Созданная в 1992 году, ВКП занимается представлением интересов трудящихся на международной арене, в том числе в межгосударственных и межправительственных органах СНГ и других мировых объединениях.

«Основная работа ВКП — это консолидация действий членских организаций ВКП по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных законных прав и интересов работников, прав и гарантий профсоюзов и в целом укрепление международной профсоюзной солидарности. В современной международной обстановке роль ВКП в сохранении открытыми каналов между странами только возрастает. Поэтому в ближайших планах ВКП выйти за рамки СНГ и на базе общих гуманитарных ценностей, таких как защита прав работников, попытаться впервые создать партнерские отношения с профсоюзами стран Центральной Азии, тюркских государств, Международной конфедерацией арабских профсоюзов», — сказал Виктор Пинский.

Виктор Пинский, действующий депутат Государственной Думы и председатель Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы, возглавил ВКП по предложению Федерации независимых профсоюзов России и международных профсоюзных объединений.

Пинский, обладающий обширным опытом международной работы в профсоюзах, ранее руководил Федерацией профсоюзов Приморского края и активно сотрудничал с профсоюзами различных стран, включая Китай, Японию и КНДР. Его избрание подразумевает новый этап в деятельности ВКП, направленный на укрепление связей и сотрудничество с мировыми профсоюзами.

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Россия
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