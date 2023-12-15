Полыхает на проезжей части: во Владивостоке прямо на ходу загорелась машина — видео

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Авария с полыхающим авто произошла в районе Седанки, на подъеме по направлению во Владивосток. Машина загорелась на полном ходу, пламя моментально захватило автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Как утверждают очевидцы, автомобиль можно было спасти еще в первые минуты пожара. Но по закону подлости ни у кого из проезжавших мимо автомобилистов не оказалось в салоне огнетушителя. О том, как важно иметь при себе противопожарные средства, жители Приморья рассуждали в социальных сетях.
«Если бы у пострадавшего был огнетушитель, он мог бы и сам потушить автомобиль, как только она загорелась. Печально, что столько машин проехали мимо и никто не смог помочь. Хотя по большому счету, огнетушитель должен быть в салоне у каждого», — считают приморцы.
«Я после того, как увидел автомобильный пожар, в котором сгорела 19-летняя девушка, купил в машину огнетушитель на 5 килограммов. От одного, конечно, толку мало, но если остановится хотя бы 10 авто — это уже что-то. Не повезло водителю, никто из проезжавших не был готов к такому», — продолжают обсуждение приморские автомобилисты.
Подробности происшествия устанавливает Госавтоинспекция Владивостока.