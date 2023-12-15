Полыхает на проезжей части: во Владивостоке прямо на ходу загорелась машина — видео

Как утверждают очевидцы, автомобиль можно было спасти еще в первые минуты пожара. Но по закону подлости ни у кого из проезжавших мимо автомобилистов не оказалось в салоне огнетушителя. О том, как важно иметь при себе противопожарные средства, жители Приморья рассуждали в социальных сетях.