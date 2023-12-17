Усыпили полосатого — подробности поимки конфликтного тигра в Приморье

После того, как хищника осмотрят ветеринары и сделают выводы о его состоянии здоровья, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Здесь может быть два варианта — если зверь здоров, то его выпустят в малонаселенной местности с достаточной кормовой базой, чтобы он мог нормально охотиться. Если же хищник болен, то свою жизнь он продолжит в неволе.