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Published Вчера, 03:48

Modified Вчера, 12:39

Updated Вчера, 12:39

Конфликтного хищника отправили в реабилитационный центр «Тигр» в Приморье

Усыпили полосатого — подробности поимки конфликтного тигра в Приморье

17 декабря 2023, 03:48

Конфликтного хищника отправили в реабилитационный центр «Тигр» в Приморье

Минувшей ночью, 17 декабря в Дмитриевке Черниговского района специалисты охотнадзора изловили конфликтного тигра, который орудовал в селе с начала декабря, задавив несколько домашних собак. Тигра усыпили и отправили в центр реабилитации.
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Тигр

Полосатым хищником, державшим в страхе все село несколько дней, оказался самец весом 150-170 килограммов. В каком состоянии здоровья хищника пока не сообщается.

Тигра усыпили специалисты охотнадзора, как сообщают в приморском Минлесхозе, зверя отвезли в центр реабилитации в центр реабилитации «Тигр» в селе Алексеевка. После осмотра животного будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Решение об отлове конфликтного хищника было принято из-за того, что тигр представлял потенциальную опасность для людей — хищник несколько раз возвращался в населенный пункт за лёгкой добычей. Специалисты внимательно изучили особенности поведения зверя, установив фотоловушки и наблюдая за тигром. Наблюдения показали, что отпугнуть полосатого не удастся, поэтому было принято решение об отлове.

После того, как хищника осмотрят ветеринары и сделают выводы о его состоянии здоровья, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Здесь может быть два варианта — если зверь здоров, то его выпустят в малонаселенной местности с достаточной кормовой базой, чтобы он мог нормально охотиться. Если же хищник болен, то свою жизнь он продолжит в неволе.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Новости#Тигр#Конфликтный тигр#Охотнадзор#Черниговский район
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