Усыпили полосатого — подробности поимки конфликтного тигра в Приморье

Posted Вчера, 03:48
Published Вчера, 03:48
Modified Вчера, 12:39
Updated Вчера, 12:39
Полосатым хищником, державшим в страхе все село несколько дней, оказался самец весом 150-170 килограммов. В каком состоянии здоровья хищника пока не сообщается.
Тигра усыпили специалисты охотнадзора, как сообщают в приморском Минлесхозе, зверя отвезли в центр реабилитации в центр реабилитации «Тигр» в селе Алексеевка. После осмотра животного будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
Решение об отлове конфликтного хищника было принято из-за того, что тигр представлял потенциальную опасность для людей — хищник несколько раз возвращался в населенный пункт за лёгкой добычей. Специалисты внимательно изучили особенности поведения зверя, установив фотоловушки и наблюдая за тигром. Наблюдения показали, что отпугнуть полосатого не удастся, поэтому было принято решение об отлове.
После того, как хищника осмотрят ветеринары и сделают выводы о его состоянии здоровья, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Здесь может быть два варианта — если зверь здоров, то его выпустят в малонаселенной местности с достаточной кормовой базой, чтобы он мог нормально охотиться. Если же хищник болен, то свою жизнь он продолжит в неволе.