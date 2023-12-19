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Published Сегодня, 05:51

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ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» выступило партнером конкурса о защите прав инвалидов

ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» выступило партнером конкурса о защите прав инвалидов

19 декабря 2023, 05:51
Реклама. АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
В декабре празднуется международный день инвалидов, и по этому случаю министерством социальной защиты Хабаровска был организован конкурс среди школьников 9-11 классов г. Хабаровска по защите прав людей с инвалидностью.

ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», входящее в группу ННК, выступил партнером мероприятия.

Данный конкурс направлен на развитие подрастающего поколения и формирование навыков безбарьерного общения с людьми с инвалидностью, а также практическое применение основ законодательства о защите прав инвалидов. Подобные мероприятия несут большую пользу для ребят, кто в будущем планирует стать юристами, муниципальными служащими или социальными работниками, ведь им предстоит защищать права разных людей, в том числе и инвалидов.

В ходе конкурса команды из разных школ Хабаровска проходили предварительное тестирование, предварительно пройдя подготовку с педагогом в своей школе и изучая законодательную базу по вопросу. После тестирования команды проходили в основной этап. Первым заданием основного этапа стало представление своей команды и показ приветственных номеров. После этого участники соревновались в блиц-опросе, отвечая на вопросы по правам инвалидов, способам реабилитации и методам взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями в жизни. Завершающим этапом был творческий номер-постановка «Сказка для каждого», где ребятам нужно было продемонстрировать сюжет из известной русской народной сказки так, чтобы сказка была доступна для людей, имеющих инвалидность разной группы — нарушения зрения, речи, слуха и пр. По результатам всех этапов конкурса были определены победители, которые получили подарки и призы.

Стоит отметить, что, являясь социально-ответственной компанией, ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» всегда поддерживает подобные мероприятия, а также предоставляет рабочие места для инвалидов, маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день на предприятии работают люди с ограниченными возможностями в разных службах.

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