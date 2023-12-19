ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» выступило партнером конкурса о защите прав инвалидов

В ходе конкурса команды из разных школ Хабаровска проходили предварительное тестирование, предварительно пройдя подготовку с педагогом в своей школе и изучая законодательную базу по вопросу. После тестирования команды проходили в основной этап. Первым заданием основного этапа стало представление своей команды и показ приветственных номеров. После этого участники соревновались в блиц-опросе, отвечая на вопросы по правам инвалидов, способам реабилитации и методам взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями в жизни. Завершающим этапом был творческий номер-постановка «Сказка для каждого», где ребятам нужно было продемонстрировать сюжет из известной русской народной сказки так, чтобы сказка была доступна для людей, имеющих инвалидность разной группы — нарушения зрения, речи, слуха и пр. По результатам всех этапов конкурса были определены победители, которые получили подарки и призы.