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ДГК направила более 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов в Приморье зимой

ДГК направила более 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов в Приморье зимой

21 декабря 2023, 04:07
Фото: пресс-служба АО «ДГК»
Приморские предприятия энергетики АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) в 2023 году полностью реализовали план мероприятий по подготовке основного и вспомогательного оборудования к осенне-зимнему периоду.

Все запланированные ремонтные работы направлены на надежное обеспечение потребителей тепловой и электрической энергией, повышение энергоэффективности, экономии топлива и максимальное снижение воздействия на окружающую среду. На эти цели энергетики в 2023 году направили свыше 2,7 миллиардов рублей.

Подготовка к новому отопительному сезону Владивостокской ТЭЦ-2 составила 1 млрд 384 миллиона рублей. Ключевые виды работ коснулись турбинного и котельного оборудования.

На Артемовской ТЭЦ в этом году выполнена программа повышения надежности (ППН) и продления срока эксплуатации. Основные работы проводились на котельном оборудовании. Всего ремкампания АТЭЦ в этом году насчитывает более 669 миллионов рублей.

Энергетики ТЭЦ «Восточная» провели сервисное обслуживание дожимных компрессорных станций №1, 2 и 3 и газотурбинных установок №1 и 3. Специалисты выполнили ремонт паровых и водогрейных котельных агрегатов. Всего на ремонтную программу ТЭЦ «Восточная» в 2023 году направлено 146,5 миллионов рублей.

В рамках подготовки к зиме энергетики Партизанской ГРЭС отремонтировали все котельное оборудование станции. Последним из пяти стал котлоагрегат №4. В этом году ремонтная программа совместно с ППН включила три средних и шесть текущих ремонтов с техническим диагностированием. На эти цели ДГК направила 533 миллиона рублей, в которые также вошли ремонты турбинного оборудования.

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