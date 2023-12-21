ДГК направила более 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов в Приморье зимой

В рамках подготовки к зиме энергетики Партизанской ГРЭС отремонтировали все котельное оборудование станции. Последним из пяти стал котлоагрегат №4. В этом году ремонтная программа совместно с ППН включила три средних и шесть текущих ремонтов с техническим диагностированием. На эти цели ДГК направила 533 миллиона рублей, в которые также вошли ремонты турбинного оборудования.