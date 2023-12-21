ДГК направила более 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов в Приморье зимой

Posted Вчера, 04:07
Published Вчера, 04:07
Modified Вчера, 04:09
Updated Вчера, 04:09
Все запланированные ремонтные работы направлены на надежное обеспечение потребителей тепловой и электрической энергией, повышение энергоэффективности, экономии топлива и максимальное снижение воздействия на окружающую среду. На эти цели энергетики в 2023 году направили свыше 2,7 миллиардов рублей.
Подготовка к новому отопительному сезону Владивостокской ТЭЦ-2 составила 1 млрд 384 миллиона рублей. Ключевые виды работ коснулись турбинного и котельного оборудования.
На Артемовской ТЭЦ в этом году выполнена программа повышения надежности (ППН) и продления срока эксплуатации. Основные работы проводились на котельном оборудовании. Всего ремкампания АТЭЦ в этом году насчитывает более 669 миллионов рублей.
Энергетики ТЭЦ «Восточная» провели сервисное обслуживание дожимных компрессорных станций №1, 2 и 3 и газотурбинных установок №1 и 3. Специалисты выполнили ремонт паровых и водогрейных котельных агрегатов. Всего на ремонтную программу ТЭЦ «Восточная» в 2023 году направлено 146,5 миллионов рублей.
В рамках подготовки к зиме энергетики Партизанской ГРЭС отремонтировали все котельное оборудование станции. Последним из пяти стал котлоагрегат №4. В этом году ремонтная программа совместно с ППН включила три средних и шесть текущих ремонтов с техническим диагностированием. На эти цели ДГК направила 533 миллиона рублей, в которые также вошли ремонты турбинного оборудования.