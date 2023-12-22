Более 200 приморских энергетиков получили отраслевые награды к профпразднику

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Published Сегодня, 01:23
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Помимо этого, муниципальных и краевых наград удостоился 21 сотрудник.
Надежная и бесперебойная выработка тепло- и электроэнергии для обеспечения населения, социальных объектов и бизнеса, особенно в осенне-зимний период, является ключевой задачей приморских энергетиков. Для того чтобы в домах жителей было тепло и светло, на приморских электростанциях трудятся 1 663 сотрудника — профессионала своего дела.
Чтобы подойти к отопительному сезону во всеоружии и надежно исполнить свои обязательства перед потребителями, энергетики Владивостокской ТЭЦ-2, ТЭЦ «Восточная», Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС проводят масштабную работу. Так, на ремонтную кампанию 2023 года направлено свыше 2,7 млрд рублей. Это позволило подготовить электростанции к прохождению отопительного сезона, провести необходимые плановые работы на основном и вспомогательном оборудовании.
Для приморской энергетики 2023 год стал знаковым: принят ряд управленческих решений, воплощены в жизнь важные цели. Владивостокская ТЭЦ-2 продолжает модернизацию в рамках перевода на сжигание природного газа, активно движется строительство будущей Артемовской ТЭЦ-2, успешно реализуется программа повышения надежности на Артемовской ТЭЦ, Партизанская ГРЭС расширяет мощности.
«Энергия — важнейший ресурс жизни и развития Дальнего Востока, и отвечаем за нее мы — многотысячный коллектив АО „ДГК“. Наша работа — десятки электростанций и котельных, сотни километров тепломагистралей, миллионы Гигакалорий и десятки миллиардов Киловатт-часов. Это большая, сложная, высокотехнологичная система, которая должна работать безупречно, а еще постоянно совершенствоваться. 2023 год для ДГК стал годом модернизации и перспективных проектов, рассчитанных на десятилетия. День энергетика — 22 декабря — праздник, который венчает собой год. Мы его завершаем успешно. И в этом действительно есть вклад каждого. Я с благодарностью говорю каждому из вас огромное спасибо», — поздравил коллег генеральный директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» Константин Ильковский.