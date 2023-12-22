Более 200 приморских энергетиков получили отраслевые награды к профпразднику

«Энергия — важнейший ресурс жизни и развития Дальнего Востока, и отвечаем за нее мы — многотысячный коллектив АО „ДГК“. Наша работа — десятки электростанций и котельных, сотни километров тепломагистралей, миллионы Гигакалорий и десятки миллиардов Киловатт-часов. Это большая, сложная, высокотехнологичная система, которая должна работать безупречно, а еще постоянно совершенствоваться. 2023 год для ДГК стал годом модернизации и перспективных проектов, рассчитанных на десятилетия. День энергетика — 22 декабря — праздник, который венчает собой год. Мы его завершаем успешно. И в этом действительно есть вклад каждого. Я с благодарностью говорю каждому из вас огромное спасибо», — поздравил коллег генеральный директор АО «Дальневосточная генерирующая компания» Константин Ильковский.