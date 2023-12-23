Больше на затопит: Приморье готовится к новым тайфунам, очищая русла рек

Важно отметить, что это только начало многообещающего проекта. Вторая партия спецтехники, включающая трал, фронтальный погрузчик и экскаватор, уже отправилась в муниципалитет. Как только она прибудет, также будет немедленно приступать к земляным работам на реке. Имеется в виду полная расчистка, спрямление и дноуглубление не только реки Спасовка, но и других водных объектов на территории Приморья.



В рамках инициативы губернатора Олега Кожемяко, было закуплено общим числом 38 экскаваторов, бульдозеров, трейлеров, самосвалов и погрузчиков для проведения работ по очистке и преобразованию водных объектов региона. Заместитель председателя правительства Приморья Ленар Нуриев подчеркнул, что принятыми поправками в федеральное законодательство теперь возможно предупредить чрезвычайные ситуации, связанные с наводнениями. С этой целью был сформирован парк новой специальной техники, который будет заниматься подобными работами, а агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края будет отвечать за данное направление. Значит, уже назначена его руководитель — Нина Яровая.