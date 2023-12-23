Горело три этажа: огнеборцы спасли 7 человек на пожаре во Владивостоке

Posted Вчера, 04:21
Published Вчера, 04:21
Modified Вчера, 08:23
Updated Вчера, 08:23
Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарно-спасательной службы 23 декабря в 09:51. Всего через пять минут на место инцидента уже прибыли спасатели. В ликвидации пожара приняли участие звенья газодымозащитной службы 1, 9 и 10 пожарно-спасательных частей 2 пожарно-спасательного отряда. Им удалось спасти всех людей, находившихся в здании.
На момент прибытия пожарных пламя охватило обшивку балкона на втором этаже. Пожар также повредил балконы на 2, 3 и 4 этажах, и частично пострадала квартира на втором этаже. Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб. На данный момент устанавливаются причины возгорания и величина причиненного ущерба.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что почти 4 часа сражались огнеборцы со зрелищным пожаром во Владивостоке.