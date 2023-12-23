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Published Вчера, 04:21

Modified Вчера, 08:23

Updated Вчера, 08:23

Огнеборцы спасли 7 человек на пожаре во Владивостоке

Горело три этажа: огнеборцы спасли 7 человек на пожаре во Владивостоке

23 декабря 2023, 04:21

Огнеборцы спасли 7 человек на пожаре во Владивостоке

Во Владивостоке, на улице Амурская, в шестиэтажном многоквартирном жилом доме, произошло возгорание. Благодаря быстрой реакции огнеборцев, удалось спасти семь человек, включая двоих детей.
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Пожар

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарно-спасательной службы 23 декабря в 09:51. Всего через пять минут на место инцидента уже прибыли спасатели. В ликвидации пожара приняли участие звенья газодымозащитной службы 1, 9 и 10 пожарно-спасательных частей 2 пожарно-спасательного отряда. Им удалось спасти всех людей, находившихся в здании.

На момент прибытия пожарных пламя охватило обшивку балкона на втором этаже. Пожар также повредил балконы на 2, 3 и 4 этажах, и частично пострадала квартира на втором этаже. Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб. На данный момент устанавливаются причины возгорания и величина причиненного ущерба.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что почти 4 часа сражались огнеборцы со зрелищным пожаром во Владивостоке.

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