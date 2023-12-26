В Приморском крае поддерживают предпринимателей с помощью программы наставничества

Posted Вчера, 23:23
Published Вчера, 23:23
Modified Вчера, 23:23
Updated Вчера, 23:23
К работе с предпринимателями привлекаются эксперты, которые поделятся своим опытом и дадут немало полезных советов как в офлайн-, так и онлайн-форматах.
21 декабря (Светланская, 33, коворкинг DOM, 3-й этаж, конференц-зал) состоится игра «Управление из любой точки», мастер-класс «Организатор», а также пройдёт рефлексионная сессия. Затем всех участников проекта разобьют — по итогам первого дня — на команды, а уж они станут реализовывать реальные проекты под контролем наставников и с применением бизнес-инструментов.
Кто же станет помогать начинающим предпринимателям и тем, кто собирается начать своё дело? Среди наставников — ведущий тренер школы переговоров «Кайдзен» Владимир Снитко, сооснователь и интегральный предприниматель IT-компании «Точка сопряжения» Даниил Белозеров, молодой предприниматель Вероника Становова, создатель эффективных бизнес-систем Артем Белоконский.
В центре поддержки предпринимательства отметили, что к участникам проекта, которые войдут в команды, есть важнейшее требование: они должны быть твердо намерены дойти до конца. Именно с такими участниками наставники будут проводить вебинары, давать советы и рекомендации.
Для участия в программе предприниматель или самозанятый должен зарегистрироваться на цифровой платформе МСП.РФ, а также вести свой бизнес на территории Приморского края.
Бесплатное обучение и иные меры поддержки предпринимателей в Приморском крае центр «Мой бизнес» проводит и воплощает в жизнь на постоянной основе — при поддержке министерства экономического развития Приморского края.
Например, предпринимателям, специализирующимся в области производства продуктов питания (и не только), «Мой бизнес» и партнёры центра (например, проект «Фермерский островок») помогают, обучая, как зарегистрировать новую продукцию, как найти тех, кто возьмётся её реализовать, и так далее.
Жители Владивостока, предпочитающие продукты от местных производителей, находят их, например, на улице Светланской внутри супермаркета, где работает «Фермерский островок». Именно здесь уже более 20 производителей Приморья предлагают свою продукцию от сыров, полуфабрикатов и копченостей до меда, домашнего хлеба и молочной продукции.
Наличие такой площадки, где можно с уверенностью реализовать свою продукцию, имеет большое значение, ведь это снимает с предпринимателей часть вечной «головной боли»: где продать, как оформить разрешения и так далее.
Кстати, жители и гости дальневосточной столицы уже сейчас могут приобрести натуральную фермерскую продукцию для своего новогоднего стола, а также порадовать близких подарочными наборами.
Как отмечает заместитель генерального директора центра «Мой бизнес» в сфере маркетинга Татьяна Музыченко, «Фермерский островок» как и проект «Сделано в Приморье» создан для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, локальных производителей из Приморья.
— Этот проект поддерживает и Минпромторг Приморья, и Торгово-промышленная палата, — отметила Татьяна Музыченко. — Производители получают возможность воспользоваться уже сформированным трафиком покупателей, а торговая сеть в свою очередь привлекает новых посетителей благодаря расширению ассортимента.
Чтобы стать одним из участников проекта, потребуется регистрация в качестве ИП или самозанятого, сформированный перечень продукции, прайс, разрешительная документация, этикетки и маркировки.
Как всё это правильно оформить, подскажут в центре «Мой бизнес». Именно здесь помогают не только приморским производителям, но и самозанятым, оказывают комплексную поддержку, давая возможность и увеличить прибыль, и системно развить свое производство, найти новых партнеров. Те же цели ставит перед собой и проект «Наставничество». Реализация этих проектов позволяет говорить о системной поддержке МСП в Приморском крае.
Получить поддержку по самым разным вопросам, связанную с малым и средним предпринимательством, включая представление своей продукции в проекте, бизнес может по телефону центра «Мой бизнес» региона: 8 (800) 555-09-33.