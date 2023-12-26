В Приморском крае поддерживают предпринимателей с помощью программы наставничества

Как всё это правильно оформить, подскажут в центре «Мой бизнес». Именно здесь помогают не только приморским производителям, но и самозанятым, оказывают комплексную поддержку, давая возможность и увеличить прибыль, и системно развить свое производство, найти новых партнеров. Те же цели ставит перед собой и проект «Наставничество». Реализация этих проектов позволяет говорить о системной поддержке МСП в Приморском крае.