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Жителям Приморья напомнили о правилах пользования пиротехникой

После фейерверка в больницу: в МЧС напомнили о важном правиле в Приморье — видео

28 декабря 2023, 00:39

Жителям Приморья напомнили о правилах пользования пиротехникой

МЧС напоминает: при пользовании пиротехникой соблюдайте правила безопасности. Опасная забава может превратиться в ночной кошмар, требующий госпитализации и медицинской помощи.
Сюжет
Пожар

Перед запуском фейерверка обязательно изучите требования инструкции по эксплуатации, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

В инструкции указаны несколько важных моментов, которые необходимо учесть при запуске пиротехнических изделий.

Во-первых, необходимо ознакомиться с безопасными способами запуска. Несоблюдение этого правила может привести к травмам или пожару.

Во-вторых, необходимо знать размеры опасной зоны, которые указываются в инструкции. Очень важно соблюдать безопасное расстояние от зданий, деревьев и людей, чтобы не поставить их жизни под угрозу.

В-третьих, при запуске фейерверка нужно помнить о правильном хранении, сроке годности и способах утилизации, чтобы избежать неприятностей.

#Общество#Приморский край#Новости#Видео#Утилизация#Пожар#Безопасность#МЧС#Инструкция#Травмы#Пиротехника#Опасная зона#Годность#Хранение
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