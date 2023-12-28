После фейерверка в больницу: в МЧС напомнили о важном правиле в Приморье — видео

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Перед запуском фейерверка обязательно изучите требования инструкции по эксплуатации, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.
В инструкции указаны несколько важных моментов, которые необходимо учесть при запуске пиротехнических изделий.
Во-первых, необходимо ознакомиться с безопасными способами запуска. Несоблюдение этого правила может привести к травмам или пожару.
Во-вторых, необходимо знать размеры опасной зоны, которые указываются в инструкции. Очень важно соблюдать безопасное расстояние от зданий, деревьев и людей, чтобы не поставить их жизни под угрозу.
В-третьих, при запуске фейерверка нужно помнить о правильном хранении, сроке годности и способах утилизации, чтобы избежать неприятностей.