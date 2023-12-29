zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:45

Published Сегодня, 01:45

Modified Сегодня, 01:47

Updated Сегодня, 01:47

Группа Компаний «Аква-Ресурсы» вошла топ 5 крупнейших контейнерных перевозчиков ДВ

Группа Компаний «Аква-Ресурсы» вошла топ 5 крупнейших контейнерных перевозчиков ДВ

29 декабря 2023, 01:45
Фото: Пресс-служба АО «Терминал Астафьева»
Порт «Терминал Астафьева» в декабре 2023 года планирует принять и обработать более 5800 TEU. Вместе с грузооборотом «Дальневосточной Транспортной Компании», это позволит предприятиям Группы Компаний «Аква-Ресурсы» по итогам года войти в пятерку крупнейших контейнерных перевозчиков Дальнего Востока.

Как отметил заместитель генерального директора АО «Терминал Астафьева» Алексей Ядрищенский, такого объема грузооборота за минувший год удалось достичь благодаря четко выстроенной структуре и налаженному взаимодействию со всеми службами порта.

«В первую очередь мы укрепились людьми, создав высокопрофессиональную структуру контейнерного отдела. Это позволило „Терминалу Астафьева“ в уходящем году первым на Дальнем Востоке отправить груз с судна без хранения в порту. Новые партнеры обеспечили регулярность судозаходов. Мы расширили парк новой мощной техникой, запустив в работу с контейнерами первый полностью электрический кран. Росту грузооборота способствовал и запуск новых контейнерных площадок — тыловой и непосредственно в порту», — рассказал Алексей Ядрищенский.

Отметим, что «Терминал Астафьева» вложил в перепрофилирование около 4 миллиардов рублей.

«Терминал Астафьева» одним из первых включился в реализацию объявленного Президентом России Владимиром Путиным Курса на Восток. Мы проделали большую работу — создали соответствующую инфраструктуру, закупили новое оборудование, запустили передовые технологические процессы. Сейчас можем отправлять 3−5 контейнерных поездов ежесуточно. Мы продолжаем всесторонне модернизировать наше производство, увеличивая грузооборот со странами-партнерами в АТР», — сообщил генеральный директор «Терминала Астафьева» Алексей Владимиров.

Для последующего увеличения объемов грузооборота и повышения качества сервиса для клиентов в планах у «Терминала Астафьева» развитие станций примыкания. Работы будут идти в тесном взаимодействии с РЖД.

Подпишитесь
Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с
21 июля 2022,, 07:48
34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта
17 ноября, 04:05
Губернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль
18 ноября, 07:30
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября, 07:33