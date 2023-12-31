Мэр Владивостока выразил соболезнования близким погибших при атаке на Белгород

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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Updated Сегодня, 02:38
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших и пострадавших мирных граждан при атаке ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры Белгорода. Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки. Мы скорбим вместе со всей страной», — сказал Константин Шестаков.
Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода 30 декабря. По последним данным, погибло более 20 человек.