Упругий, крепкий и просится в рот: без чего не обойдётся новогодний стол приморцев?

Ещё один популярный зимний цитрус — помело (правописание памело тоже допустимо, но здесь важно ставить правильно ударение — на Е). Это близкий родственник апельсина и грейпфрута, растёт он в Юго-Восточной Азии. Существует легенда относительно названия фрукта — мол, это в честь самой выдающейся части тела Памелы Андерсон. Но нет. Помело — это от нидерландского pompelmoes — помпельмус. Вкус у помело не такой кислый, как у лимона и не такой терпкий, как у грейпфрута. По сути это идеальный вариант для тех, кто не очень любит сладкие цитрусы, но побаловать себя фруктами не прочь. Помело следует выбирать такое, чтобы при нажатии кожура под пальцами пружинила, слегка приминалась, но не сильно.