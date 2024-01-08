Фейк про цены на топливо распространяется в Приморье

Как отмечают эксперты, цены на топливо на АЗС крупных поставщиков в Приморье поднялись ещё в конце 2023 года, однако важно отметить, что итоговый рост цен на топливо не превысил уровень годовой инфляции. Например, рост цен на АЗС Независимой нефтегазовой компании составил по году 7,4 процента, а показатель по инфляции, по данным Росстата, вышел на уровень 7,42 процента.​ Крупные сети добросовестно выполняют обязательство «не расти выше инфляции». Более того, в 2023 году АЗС ННК и ВНП держали цены гораздо ниже, чем независимые поставщики. Тем самым компании обеспечили стабильность топливного рынка на Дальнем Востока.