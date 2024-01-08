Фейк про цены на топливо распространяется в Приморье

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Авторы этих сообщений увязывают рост цен с плановым ростом акцизов с 1 января 2024 года. Зачем это делается, совершенно неясно. В 2024 году ценники на АЗС ННК и ВНП не обновлялись.
Как отмечают эксперты, цены на топливо на АЗС крупных поставщиков в Приморье поднялись ещё в конце 2023 года, однако важно отметить, что итоговый рост цен на топливо не превысил уровень годовой инфляции. Например, рост цен на АЗС Независимой нефтегазовой компании составил по году 7,4 процента, а показатель по инфляции, по данным Росстата, вышел на уровень 7,42 процента. Крупные сети добросовестно выполняют обязательство «не расти выше инфляции». Более того, в 2023 году АЗС ННК и ВНП держали цены гораздо ниже, чем независимые поставщики. Тем самым компании обеспечили стабильность топливного рынка на Дальнем Востока.
Возможно, авторы фейковых сообщений о росте цен на топливо в предновогодней суете просто не заметили повышение цен на АЗС крупных сетей в конце 2023 года. Хотя это и странно: фактически все крупные СМИ Дальнего Востока не обошли тему своим вниманием.
Если же сообщения о якобы повышении стоимости бензина распространяются сознательно, то это выглядит как нагнетание обстановки вокруг топливного вопроса.