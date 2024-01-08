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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Фейк про цены на топливо распространяется в Приморье

Фейк про цены на топливо распространяется в Приморье

8 января 2024, 10:29
В некоторых средствах массовой информации Владивостока появились сообщения о том, что крупные сети АЗС уже в начале года повысили цены на топливо.
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Цены

Авторы этих сообщений увязывают рост цен с плановым ростом акцизов с 1 января 2024 года. Зачем ​ это делается, совершенно неясно.​ В 2024 году ценники на АЗС ННК и ВНП не обновлялись.

Как отмечают эксперты, цены на топливо на АЗС крупных поставщиков в Приморье поднялись ещё в конце 2023 года, однако важно отметить, что итоговый рост цен на топливо не превысил уровень годовой инфляции. Например, рост цен на АЗС Независимой нефтегазовой компании составил по году 7,4 процента, а показатель по инфляции, по данным Росстата, вышел на уровень 7,42 процента.​ Крупные сети добросовестно выполняют обязательство «не расти выше инфляции». Более того, в 2023 году АЗС ННК и ВНП держали цены гораздо ниже, чем независимые поставщики. Тем самым компании обеспечили стабильность топливного рынка на Дальнем Востока.

Возможно, ​ авторы фейковых сообщений о росте цен на топливо в предновогодней суете просто не заметили повышение цен на АЗС крупных сетей в конце 2023 года. Хотя это и странно: фактически все крупные СМИ Дальнего Востока не обошли тему своим вниманием.

Если же сообщения о якобы повышении стоимости бензина распространяются сознательно, то это выглядит как нагнетание обстановки вокруг топливного вопроса.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Цены#Бензин
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