Наследство ВИЧ: прокуратура разбирается с ледяным переходом во Владивостоке

Тот факт, что именно в этом районе большой выход грунтовых вод и много родников, о котором — как рассказывают всё те же старожилы — Виктор Черепков был поставлен в известность специалистами, никак не отразился на волюнтаристском решении мэра. Переход начали строить — и построили. С самого начала, с первого же года эксплуатации он стал промерзать, со стен и потолка капала вода, а зимой образовывались наледи.