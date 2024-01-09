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Posted Вчера, 06:46

Published Вчера, 06:46

Modified Вчера, 07:27

Updated Вчера, 07:27

Во Владивостоке подземный переход превратился в ледяную пещеру

Наследство ВИЧ: прокуратура разбирается с ледяным переходом во Владивостоке

9 января 2024, 06:46

Во Владивостоке подземный переход превратился в ледяную пещеру

Прокуратура Ленинского района города Владивостока проверяет состояние подземного перехода на перекрёстке проспекта «Красного Знамени» и улицы Толстого во Владивостоке.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, выяснилось, что ступени лестниц залиты водой, образовавшаяся наледь препятствует свободному движению пешеходов и создает угрозу травматизма.

Меж тем старожилы этого района Владивостока знают, что проблемы данного подземного перехода образовались не вчера и даже не позавчера, а много лет назад — без малого 40, — когда тогдашний глава Владивостока, одиозный и весьма неоднозначно оцениваемый политик Виктор Черепков принял решение о строительстве нескольких подземных переходов в краевом центре. В частности, речь шла о сооружениях в районе Школьной, Покровского парка и перекрёстка Толстого-«Красного Знамени».

Тот факт, что именно в этом районе большой выход грунтовых вод и много родников, о котором — как рассказывают всё те же старожилы — Виктор Черепков был поставлен в известность специалистами, никак не отразился на волюнтаристском решении мэра. Переход начали строить — и построили. С самого начала, с первого же года эксплуатации он стал промерзать, со стен и потолка капала вода, а зимой образовывались наледи.

Так что можно сказать, что сегодня властям города приходится расхлёбывать последствия не самых правильных решений, принятых давным-давно.

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Строительство#Новости#Видео#Авария#Прокуратура#Вода#Подземный переход#Наледь#Водонапорная башня
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