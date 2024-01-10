Светлая память: ушла из жизни одна из первых женщин-предпринимательниц Владивостока

Тамара Григорьевна — знаковая личность для Владивостока. С её лёгкой руки в нашем городе появились и ресторан «Ностальгия», равного которому много лет не было в краевом центре, и арт-салон, в котором многие сегодня ставшие мэтрами приморского искусства художники продавали свои ещё студенческие работы, и усадьба «Вавилово», где на протяжении многих лет проходят уникальные концерты, творческие акции, встречи с интересными людьми.