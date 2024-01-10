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Posted Вчера, 06:45

Published Вчера, 06:45

Modified Вчера, 07:37

Updated Вчера, 07:37

Ушла из жизни одна из первых женщин-предпринимательниц Владивостока

Светлая память: ушла из жизни одна из первых женщин-предпринимательниц Владивостока

10 января 2024, 06:45

Ушла из жизни одна из первых женщин-предпринимательниц Владивостока

Ушла из жизни одна из первых бизнес-вумен Владивостока, основательница кооператива «Гостиный двор», из которого выросли ресторан и арт-кафе «Ностальгия», меценат, знаток русской кухни, прекрасный человек Тамара Григорьевна Вавилова.
Сюжет
Память

Тамара Григорьевна — знаковая личность для Владивостока. С её лёгкой руки в нашем городе появились и ресторан «Ностальгия», равного которому много лет не было в краевом центре, и арт-салон, в котором многие сегодня ставшие мэтрами приморского искусства художники продавали свои ещё студенческие работы, и усадьба «Вавилово», где на протяжении многих лет проходят уникальные концерты, творческие акции, встречи с интересными людьми.

Тамара Вавилова была знатоком русской кухни, большой любительницей искусства, человеком разносторонних интересов, доброй и умной, душевной женщиной, общение с которой согревало и радовало душу.

Редакция «Восток-Медиа» выражает искренние соболезнования родным и близким.

Прощание с Тамарой Вавиловой состоится 14 января в 12.30 в храме Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богородицы по адресу: ул. Гамарника, 18.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Память#Кооператив#Ресторан#Ностальгия#Меценат#Художники
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