Светлая память: ушла из жизни одна из первых женщин-предпринимательниц Владивостока

Posted Вчера, 06:45
Published Вчера, 06:45
Modified Вчера, 07:37
Updated Вчера, 07:37
Тамара Григорьевна — знаковая личность для Владивостока. С её лёгкой руки в нашем городе появились и ресторан «Ностальгия», равного которому много лет не было в краевом центре, и арт-салон, в котором многие сегодня ставшие мэтрами приморского искусства художники продавали свои ещё студенческие работы, и усадьба «Вавилово», где на протяжении многих лет проходят уникальные концерты, творческие акции, встречи с интересными людьми.
Тамара Вавилова была знатоком русской кухни, большой любительницей искусства, человеком разносторонних интересов, доброй и умной, душевной женщиной, общение с которой согревало и радовало душу.
Редакция «Восток-Медиа» выражает искренние соболезнования родным и близким.
Прощание с Тамарой Вавиловой состоится 14 января в 12.30 в храме Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богородицы по адресу: ул. Гамарника, 18.