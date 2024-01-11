Опасность цунами в Приморье — пора паниковать?

Опасения на счет цунами появились у приморцев 9 января. В Японии в высокоактивной зоне, погруженной на глубину 16 км под поверхность моря, произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Некоторые «народные эксперты» тогда утверждали, что в регион ждёт большая волна, но официальные источники опровергают такой прогноз.