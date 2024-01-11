Опасность цунами в Приморье — пора паниковать?

Posted Вчера, 09:38
Published Вчера, 09:38
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Опасения на счет цунами появились у приморцев 9 января. В Японии в высокоактивной зоне, погруженной на глубину 16 км под поверхность моря, произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Некоторые «народные эксперты» тогда утверждали, что в регион ждёт большая волна, но официальные источники опровергают такой прогноз.
«Система предупреждения о цунами хорошо отлажена и автоматизирована, регулярно проводятся совместные учения, в ходе которых отрабатываются различные сценарии. Весь процесс от получения данных о сейсмическом событии, регистрации уровня моря, поступления этих данных в Центр Цунами до автоматического составление предупреждения и получение его на места, занимает около 1 минуты. Призываем пользоваться информацией, полученной с официальных источников, которая является достоверной», — сказано в сообщении Примгидромета.
В Приморье в Службу предупреждения о цунами входят: