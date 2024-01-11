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Published Вчера, 09:38

Modified Сегодня, 03:57

Updated Сегодня, 03:57

Грозит ли цунами Приморскому краю — ответ экспертов

Опасность цунами в Приморье — пора паниковать?

11 января 2024, 09:38

Грозит ли цунами Приморскому краю — ответ экспертов

Приморцам не стоит доверять недостоверным источникам, которые распространяют слухи о движущемся на регион цунами. Об этом заявил Примгидромет, который входит в состав Системы предупреждения о цунами.

Опасения на счет цунами появились у приморцев 9 января. В Японии в высокоактивной зоне, погруженной на глубину 16 км под поверхность моря, произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Некоторые «народные эксперты» тогда утверждали, что в регион ждёт большая волна, но официальные источники опровергают такой прогноз.

«Система предупреждения о цунами хорошо отлажена и автоматизирована, регулярно проводятся совместные учения, в ходе которых отрабатываются различные сценарии. Весь процесс от получения данных о сейсмическом событии, регистрации уровня моря, поступления этих данных в Центр Цунами до автоматического составление предупреждения и получение его на места, занимает около 1 минуты. Призываем пользоваться информацией, полученной с официальных источников, которая является достоверной», — сказано в сообщении Примгидромета.

В Приморье в Службу предупреждения о цунами входят:

  • Примгидромет
  • Географическая Служба РАН (РИОЦ Владивосток)
  • МЧС России
  • ГКУ по пожарной безопасности ГОЧС
  • ПАО «Ростелеком».
#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Япония#Россия#Землетрясение#Примгидромет#Цунами#МЧС России
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