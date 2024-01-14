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Posted 14 января, 04:55

Published 14 января, 04:55

Modified Вчера, 00:24

Updated Вчера, 00:24

Приморье готово к масштабному обновлению своих городов

Масштабное обновление: какие города Приморья изменятся до неузнаваемости — список

14 января 2024, 04:55

Приморье готово к масштабному обновлению своих городов

Пять населенных пунктов Приморского края станут площадкой для реализации масштабных мастер-планов развития. Преображения станут заметными уже в ближайшее время.

Накануне визита президента России Владимира Путина на Дальний Восток премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что 16 дальневосточных городов могут приступать к воплощению своих мастер-планов развития. В их число входит и пять городов Приморья.

Сообщается, что в Приморском крае по-новому будут выглядеть:

  • Владивосток;
  • Большой Камень;
  • Находка;
  • Арсеньев;
  • Уссурийск.

Позитивные изменения в своих городах уже в ближайшее время начнут замечать жители всех пяти городов.

А во Владивостоке, как уже знают многие, работа над реализацией главного документа развития столицы ДФО уже идёт.

«В конце года приморцы по утрам неоднократно видели губернатора Приморского края Олега Кожемяко в электричках. Глава региона на своем опыте проверял, как ездит в общественном транспорте каждый приморец. И каким образом можно улучшить систему общественного транспорта, а также реализовать во Владивостоке предусмотренную мастер-планом систему легкого метро», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
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