Масштабное обновление: какие города Приморья изменятся до неузнаваемости — список

Накануне визита президента России Владимира Путина на Дальний Восток премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что 16 дальневосточных городов могут приступать к воплощению своих мастер-планов развития. В их число входит и пять городов Приморья.