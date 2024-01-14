Масштабное обновление: какие города Приморья изменятся до неузнаваемости — список

Posted 14 января, 04:55
Published 14 января, 04:55
Modified Вчера, 00:24
Updated Вчера, 00:24
Накануне визита президента России Владимира Путина на Дальний Восток премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что 16 дальневосточных городов могут приступать к воплощению своих мастер-планов развития. В их число входит и пять городов Приморья.
Сообщается, что в Приморском крае по-новому будут выглядеть:
Позитивные изменения в своих городах уже в ближайшее время начнут замечать жители всех пяти городов.
А во Владивостоке, как уже знают многие, работа над реализацией главного документа развития столицы ДФО уже идёт.
«В конце года приморцы по утрам неоднократно видели губернатора Приморского края Олега Кожемяко в электричках. Глава региона на своем опыте проверял, как ездит в общественном транспорте каждый приморец. И каким образом можно улучшить систему общественного транспорта, а также реализовать во Владивостоке предусмотренную мастер-планом систему легкого метро», — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.