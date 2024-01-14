Спасти не удалось: при пожаре во Владивостоке погиб мужчина

Posted 14 января, 03:50
Published 14 января, 03:50
Modified Вчера, 00:26
Updated Вчера, 00:26
Когда, получив сигнал о пожаре в пятиэтажном доме, огнеборцы прибыли на улицу Гризодубова, то обнаружили, что одна из квартир на первом этаже охвачена черным дымом. Спасатели вынести из квартиры двоих — мужчину и женщину. Мужчина, 1965 года рождения был в бессознательном состоянии, ему до приезда врачей была оказана первая неотложная помощь, а позже спасатели передали его медикам. К сожалению, мужчина не выжил, он скончался, не приходя в сознание, в карете скорой помощи.
«В результате пожара квартира повреждена огнем на площади около 20 кв. м. Для установления причины и всех обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и 12 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.