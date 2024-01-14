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Posted 14 января, 03:50

Published 14 января, 03:50

Modified Вчера, 00:26

Updated Вчера, 00:26

Из горевшей квартиры во Владивостоке вынесли двоих

Спасти не удалось: при пожаре во Владивостоке погиб мужчина

14 января 2024, 03:50

Из горевшей квартиры во Владивостоке вынесли двоих

Ночью, 13 января во время пожара в многоквартирном доме по улице Гризодубовой во Владивостоке один человек пострадал, один — погиб. Причины трагедии устанавливаются.
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Пожар

Когда, получив сигнал о пожаре в пятиэтажном доме, огнеборцы прибыли на улицу Гризодубова, то обнаружили, что одна из квартир на первом этаже охвачена черным дымом. Спасатели вынести из квартиры двоих — мужчину и женщину. Мужчина, 1965 года рождения был в бессознательном состоянии, ему до приезда врачей была оказана первая неотложная помощь, а позже спасатели передали его медикам. К сожалению, мужчина не выжил, он скончался, не приходя в сознание, в карете скорой помощи.

«В результате пожара квартира повреждена огнем на площади около 20 кв. м. Для установления причины и всех обстоятельств пожара, на месте работают дознаватели МЧС России. Всего в тушении было задействовано три единицы пожарной техники и 12 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе МЧС Приморского края.
#Происшествия#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Пожар#Россия#Пострадавший#Погибший
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