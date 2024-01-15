Во Владивостоке планомерно развивают общественный транспорт

Posted Вчера, 06:40
Published Вчера, 06:40
Modified Вчера, 06:43
Updated Вчера, 06:43
О том, что в работе общественного транспорта краевого центра требуется многое — если не всё — менять, глава Владивостока Константин Шестаков, будучи коренным жителем города, прекрасно понимал. Невозможно было, работая и живя во Владивостоке, не видеть того, что творится: и как автобусы не выходят на линию в плохую погоду, и как водители собирают плату за проезд, бросая деньги в стоящее рядом ведро, и как в 21 час автобусы буквально растворялись в воздухе, и как погибал электротранспорт… Именно поэтому за реформу общественного транспорта Константин Шестаков взялся всерьёз, как только стал мэром Владивостока. При этом он использовал не только возможности привлечения дополнительных средств со стороны краевого и федерального бюджета, но и поставил вопрос ребром перед перевозчиками.
Общественный транспорт во Владивостоке должен быть комфортным, везти людей быстро и безопасно и перейти на современные — и контролируемые! — способы оплаты: вот те три кита, на которые опиралась реформа и которые стали реальностью.
В 2022 году компании-перевозчики, привыкшие было возить горожан в рыдванах с корейских автосвалок, были поставлены перед фактом: парк машин пора обновлять. И не надо рыдать о копеечных доходах и прочих «мосье, же не манж па сис жур»: если дела идут так плохо, то почему вы так сопротивляетесь введению безналичной оплаты, например?
В итоге в 2022-м во Владивостоке на линии вышло более сотни новёхоньких автобусов, из них 66 большого класса. Этот курс на покупку транспорта большого класса сохранился и в 2023 году — парк уже пополнили 70 автобусов большого класса 2023 года выпуска и шесть единиц среднего класса повышенной вместимости также 2023 года выпуска. Причём на 70 процентов автобусы оборудованы системой кондиционирования, а к середине текущего, 2024 года администрация Владивостока обещает, что кондиционерами будет оснащено 90 процентов общественного транспорта.
Вторым пунктом, который стал основой реформы, было введение безналичной оплаты. Будем честны, все помнят, как отчаянно сопротивлялись этому многие «бедные, зарабатывающие гроши» водители: и терминалы-то у них первое время вечно находились в состоянии «разрядился, наверное», и многие другие уловки шли в ход.
Но планомерная работа, которую вели специалисты администрации Владивостока с перевозчиками, возымела действие: сегодня все транспортные средства, осуществляющие движение по регулярным маршрутам города Владивостока оборудованы системой безналичной оплаты проезда. Причём действует дифференцированный тариф: есть транспортные карты, проезд по которым — с точки зрения стоимости — самый выгодный, есть оплата с банковской карты и со смартфона — через приложение.
Кроме того, с 1 марта 2023 года введены билеты «Безлимит 1 месяц» и «Лимит 40 поездок в месяц». Это очень выгодно для тех, кто пользуется несколькими видами общественного транспорта (например, автобусом и фуникулёром) или тем, кто пользуется общественным транспортом несколько раз в день.
Глава города Константин Шестаков постоянно подчёркивал: борьба с пробками в городе должна начинаться с общественного транспорта. Если жителям города будет удобнее добраться до нужной точки на общественном транспорте, отпадёт необходимость брать постоянно личный транспорт. Именно поэтому работа в городе ведётся не только по обновлению общественного транспорта, но и по формированию новых маршрутов, что позволит охватить ранее недоступные улицы. Например, запущены маршрутки в район «Зелёного Бульвара», на улицу Майора Филиппова и так далее.
Созданы выделенные полосы для общественного транспорта — и эта работа будет продолжаться.
Действуют во Владивостоке и льготы по оплате проезда — например, правом бесплатного проезда пользуются дети бойцов СВО.
Каждому ребёнку участника СВО выдана карта учащегося, которую он должен приложить к терминалу оплаты проезда при выходе из транспортного средства. При этом поездка зафиксируется, а средства с карты, при их наличии, не списываются.
Реформа общественного транспорта во Владивостоке продолжается и в новом году. Например, развивается информирование горожан о подходе автобусов к той или иной остановке — чтобы узнать, как скоро придёт нужный тебе автобус, надо просто отсканировать QR-код, находящийся внутри остановочного павильона. На сегодняшний день уже размещено QR-кодов на 137 остановочных пунктах. Ежедневно не менее 1500 обращений фиксирует система QR-кода.
Впереди у Владивостока — появление «лёгкого метро», строительство новых транспортных развязок, продолжение обновления автобусного парка и парка электротранспорта. Планы ясны, стадии выполнения намечены. Вперёд.