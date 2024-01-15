Во Владивостоке планомерно развивают общественный транспорт

О том, что в работе общественного транспорта краевого центра требуется многое — если не всё — менять, глава Владивостока Константин Шестаков, будучи коренным жителем города, прекрасно понимал. Невозможно было, работая и живя во Владивостоке, не видеть того, что творится: и как автобусы не выходят на линию в плохую погоду, и как водители собирают плату за проезд, бросая деньги в стоящее рядом ведро, и как в 21 час автобусы буквально растворялись в воздухе, и как погибал электротранспорт… Именно поэтому за реформу общественного транспорта Константин Шестаков взялся всерьёз, как только стал мэром Владивостока. При этом он использовал не только возможности привлечения дополнительных средств со стороны краевого и федерального бюджета, но и поставил вопрос ребром перед перевозчиками.