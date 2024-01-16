Развивай свое дело

Весь 2023 год был насыщен различными событиями. Первым по графику, 7 июля, стартовал «Форум молодых предпринимателей МОЙ БИЗНЕС ПРИМОРЬЯ». На площадке Grand Hotel Vladivostok собрались сотни жителей Приморского края, которые успешно развивают свое дело на территории региона. На торжественной церемонии открытия форума заместитель министра экономического развития Приморья Иван Машунин и генеральный директор центра «Мой бизнес» Андрей Шевченко вручили победителям молодежной бизнес-премии денежные сертификаты за лучшие проекты в сферах «Производство», «Бизнес в сфере услуг», «Социальное предпринимательство», «Креативное предпринимательство», «Торговое предприятие», «Самозанятость», а также «Стартап». В режиме нон-стоп выступили эксперты в сферах фриланса, бьюти и креативных индустрий, e-commerce, гастротуризма, производства и в IT-сфере. Они рассказали, какие нестандартные решения помогли им продвинуть свое дело и какие ошибки они допустили на пути.