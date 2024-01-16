Развивай свое дело

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
Центр «Мой бизнес» Приморского края за 2023 год провел большую работу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Одно из подразделений центра «Мой бизнес» Приморского края — Центр поддержки предпринимательства традиционно делал акцент на организации и проведении мероприятий как для самозанятых и предпринимателей, так и для физических лиц.
Весь 2023 год был насыщен различными событиями. Первым по графику, 7 июля, стартовал «Форум молодых предпринимателей МОЙ БИЗНЕС ПРИМОРЬЯ». На площадке Grand Hotel Vladivostok собрались сотни жителей Приморского края, которые успешно развивают свое дело на территории региона. На торжественной церемонии открытия форума заместитель министра экономического развития Приморья Иван Машунин и генеральный директор центра «Мой бизнес» Андрей Шевченко вручили победителям молодежной бизнес-премии денежные сертификаты за лучшие проекты в сферах «Производство», «Бизнес в сфере услуг», «Социальное предпринимательство», «Креативное предпринимательство», «Торговое предприятие», «Самозанятость», а также «Стартап». В режиме нон-стоп выступили эксперты в сферах фриланса, бьюти и креативных индустрий, e-commerce, гастротуризма, производства и в IT-сфере. Они рассказали, какие нестандартные решения помогли им продвинуть свое дело и какие ошибки они допустили на пути.
«В прошлом году более 4700 самозанятых, физических лиц и предпринимателей прошли обучение по разнообразным программам Центра поддержки предпринимательства, также было оказано почти 4 тысячи услуг. Это говорит о том, что услуги и государственные меры поддержки, которые мы оказываем начинающим и действующим предпринимателям Приморского края, полезны как на этапе создания бизнеса, так и для его развития», — прокомментировала заместитель руководителя Центра поддержки предпринимательства Юлия Селионова.
Следом, 18 сентября, стартовала программа «Мама-предприниматель». По федеральной программе женщины с несовершеннолетними детьми смогли пройти обучение и претендовать на грант в размере 100 тысяч рублей. На протяжении недели участницы готовили бизнес-план своего проекта. Финальный день был посвящен защите идей — настоящая проверка на прочность каждой бизнес-задумки. Так, 22 сентября были подведены итоги программы. Победителем стала Полина Даниляк и ее бизнес-проект по изготовлению хлеба на основе муки из зеленой гречки и закваски.
26 октября прошел форум для самозанятых «От хобби до бизнеса». Эксперты делились своим опытом в бизнесе, рассказывали о практических решениях, новых техниках продвижения, мерах господдержки и многом другом. Впервые мероприятие такого формата состоялось еще в 2022 году: тогда участникам рассказали о трендах и возможностях при получении статуса самозанятого. В прошлом году в программу мероприятия вошли разборы успешных кейсов, лекции и консультации от ведущих экспертов и представителей центра «Мой бизнес». Чтобы поддержать самозанятых, Центр организовал для гостей форума выставку-ярмарку, где мастера представили украшения ручной работы, полезные десерты, букеты из зефира на агар-агаре, одежду, посуду и различную сувенирную продукцию.
4 декабря состоялся первый акселератор локальных товаропроизводителей. Это обучающий, бесплатный курс, который помог вывести товар производителя в лидеры своей ниши. На протяжении пяти дней эксперты, опытные предприниматели помогли участникам разобраться в перспективных каналах сбыта, создании привлекательной упаковки товара, а также формировании торгового предложения. Пять предпринимателей получили сертификаты на разработку брендбука и фотосессию продукции.
Заключительным мероприятием стал специальный интенсив в формате деловых игр «Наставничество». 21 декабря по результатам были утверждены команды, которые в дальнейшем применят современные бизнес-инструменты на реальных проектах под контролем наставников. Пока участники еще проходят обучение по конкурентному анализу, способу формирования ценообразования, программа завершится в феврале этого года.
Подробнее о мерах господдержки и мероприятиях можно узнать по телефону: 8(800)555-09-33, на портале центра «Мой бизнес» (мойбизнес25.рф) или в Telegram-канале «Мой бизнес | Приморский край».