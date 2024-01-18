«Мощный и опасный циклон» окажет влияние на погоду в Приморье

Posted 17 января, 23:58
Published 17 января, 23:58
Modified Вчера, 01:16
Updated Вчера, 01:16
Ссылаясь на данные спутников и карт погоды JMA, он предположил, что 20 января в районе Желтого моря сформируется «мощный и опасный циклон» — как и ожидалось. 21 января этот циклон достигнет Японии, принеся с собой тропические ливни, ураган и волны высотой до 5 метров. По сути, это будет похоже на тайфун. Далее суперциклон переместится в Тихий океан или направится к Курильским островам.
На Приморский край его влияние начнется 21 января. В этот день ожидается увеличение облачности, местами возможен снег и усиление северного ветра. Основное воздействие произойдет 22 января, когда столкнутся холодные воздушные массы с теплыми из тропиков в Японском море.
Именно поэтому 22 января в крае ожидается ухудшение погоды с снегом и штормовым ветром. Погодный блогер отметил, что здесь может быть множество факторов, влияющих на погоду, поэтому нужно будет уточнить прогноз. Однако, он советует всем готовиться к сильным ветрам и возможно сильному снегопаду.
23 января уходящий циклон все еще будет оказывать влияние на часть Приморья, но 24 января погода начнет улучшаться.
Юрковский подчеркнул, что это предварительный прогноз на момент формирования полярного фронта, поэтому могут произойти значительные изменения в сторону ухудшения или улучшения. Он намерен и дальше следить за развитием опасного циклона и информировать своих подписчиков о его дальнейшем развитии.