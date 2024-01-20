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Posted Вчера, 04:15

Published Вчера, 04:15

Modified Вчера, 04:15

Updated Вчера, 04:15

Госдума уравняет в правах на страховку добровольцев и контрактников на СВО

До трёх миллионов: добровольцы на СВО будут застрахованы так же, как контрактники

20 января 2024, 04:15

Госдума уравняет в правах на страховку добровольцев и контрактников на СВО

Законопроект, касающийся в том числе добровольцев из Приморского края, участвующих в СВО, приняла Государственная Дума РФ в первом чтении.

Как сообщается на официальном telegram-канале Госдумы, законопроект посвящён вопросам страхования жизни и здоровья добровольцев, участвующих в СВО. Они будут законодательно приравнены к мобилизованным и военнослужащим-контрактникам.

— Права всех участников СВО должны быть защищены в равной степени вне зависимости от того, являются они кадровыми военными, призваны по мобилизации или пошли на фронт добровольцами, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что каждого воина, защищающего страну, государство ценит одинаково.

Под действие нового закона подпадут все добровольцы, в том числе те, что принимают участие в СВО с первого дня.

Если говорить о цифрах страховых выплат, то при получении ранения из федерального бюджета доброволец получит до 313 тысяч рублей; если получит в результате инвалидность — сумма выплат составит до 2,3 млн рублей. В случае гибели воина его семья получит 3 млн рублей.

Напомним, добровольческий батальон, сформированный в Приморье и активно принимающий участие в СВО, называется «Тигр». Бойцы батальона регулярно получают помощь и посылки из Приморского края, от правительства и неравнодушных граждан.

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