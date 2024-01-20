До трёх миллионов: добровольцы на СВО будут застрахованы так же, как контрактники

Если говорить о цифрах страховых выплат, то при получении ранения из федерального бюджета доброволец получит до 313 тысяч рублей; если получит в результате инвалидность — сумма выплат составит до 2,3 млн рублей. В случае гибели воина его семья получит 3 млн рублей.