Плохая и хорошая: последние новости о найдёныше рыси в Приморском крае — видео

Posted Вчера, 07:22
Published Вчера, 07:22
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Напомним, 4 октября, в международный день диких животных к сотрудникам Центра в крайне тяжёлом состоянии поступил котёнок рыси из Чугуевского района. На тот момент животному было около 5 месяцев.
Пушистый был очень худым и ослабленным, а также имел проблемы с координацией. В таком состоянии даже ветеринары не рискнули проводить дополнительные обследования, ведь наркоз в таком состоянии противопоказан.
К январю ситуация переменилась. Специалисты сообщают, что их подопечная всё ещё нуждается в постоянном уходе и наблюдении, однако уже понемногу набирает вес.
Тем не менее, вернуться в дикую природу, почти годовалому котёнку, уже не светит. Животному подыскивают дом.
«Не переживайте, это не зоопарк, как только все бумажные дела будут улажены, расскажем вам подробности», — заверили в Центре.