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Posted Вчера, 07:22

Published Вчера, 07:22

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Выяснилась дальнейшая судьба найдёныша рыси в Приморском крае

Плохая и хорошая: последние новости о найдёныше рыси в Приморском крае — видео

21 января 2024, 07:22

Выяснилась дальнейшая судьба найдёныша рыси в Приморском крае

Информация о дальнейшей судьбе найдёныша рыси, заботиться о котором вынуждены сотрудники «Центр „Тигр“» в Приморском крае из первых рук.

Напомним, 4 октября, в международный день диких животных к сотрудникам Центра в крайне тяжёлом состоянии поступил котёнок рыси из Чугуевского района. На тот момент животному было около 5 месяцев.

Пушистый был очень худым и ослабленным, а также имел проблемы с координацией. В таком состоянии даже ветеринары не рискнули проводить дополнительные обследования, ведь наркоз в таком состоянии противопоказан.

К январю ситуация переменилась. Специалисты сообщают, что их подопечная всё ещё нуждается в постоянном уходе и наблюдении, однако уже понемногу набирает вес.

Тем не менее, вернуться в дикую природу, почти годовалому котёнку, уже не светит. Животному подыскивают дом.

«Не переживайте, это не зоопарк, как только все бумажные дела будут улажены, расскажем вам подробности», — заверили в Центре.
#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Видео#Животные#Россия#Рысь#Вес#Домашние животные#Дикая природа
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