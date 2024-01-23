Скандальный юрист из Приморья может быть осуждён на пять лет

Posted Вчера, 04:20
Published Вчера, 04:20
Modified Вчера, 04:34
Updated Вчера, 04:34
Сегодня в суде прокурор запросил для одиозного деятеля, реальный и весомый срок.
В этот вторник, 23 января, в Ленинском районном суде Владивостока прошло заседание по делу небезызвестного «правозащитника» Максима Чихунова, обвиняемого по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство). По итогам которого выяснилось, что, по мнению прокурора, разгуливать на свободе, вполне вероятно, товарищу осталось недолго.
В пресс-службе прокуратуры Приморья корреспонденту «Восток-Медиа» рассказали, что прокурор запросил для Чихунова ни много ни мало пять лет лишения свободы. Отбывать наказание, по мнению государственного обвинителя, юрист должен в исправительной колонии общего режима.
Финальный аккорд в истории с эксцентричным «перфомансом» должны поставить уже 1 февраля этого года — на последнем заседании по делу.
Напомним, что по версии следствия, ещё в конце октября 2022 года Чихунов, территориально находясь в центре Владивостока, направил похожий на гранатомёт предмет на стену жилого дома. Всё происходящее на камеру запечатлел его знакомый, после чего ролик попал в сеть, моментально вызвав общественный резонанс.
Дело Чихунова рассматривается в Ленинском районном суде уже почти год. В последний раз одиозный активист устроил перед лицом Фемиды целое шоу со стендапом и юморесками.
А 5 октября, во время очередного заседания, Чихунов, судя по всему забыв, ради чего все там сегодня собрались, стал интересоваться брачным статусом корреспондентки «Восток-Медиа», вслух и без стеснения агитируя молодую девушку выйти за него замуж.
По словам журналистки, в тот момент смеялись все: от неё самой, видевшей Чихунова второй раз в жизни, до прокурора, который в моменте вообще потерял значение своего нахождения в зале суда.
Интересно, что одиозный господин Чихунов приготовит суду на последнее заседание по своему делу? Хотя, учитывая обстоятельства и запрашиваемый обвинением срок, Чихунову вряд ли будет до смеха. По крайней мере, у прокурора шутки сегодня утром уж точно кончились.