Снегопад засыпает Приморье: Ольгинский округ вторые сутки борется со стихией

Posted Вчера, 03:26
Published Вчера, 03:26
Modified Вчера, 04:35
Updated Вчера, 04:35
Сегодня Ольгинский округ Приморья продолжает сопротивляться жестоким проявлениям стихии. С вечера воскресенья все силы и средства муниципальной системы РСЧС приведены в режим повышенной готовности, информирует глава муниципалитета Екатерина Ванникова. Техника работает в круглосуточном режиме, однако работу по расчистке снега затрудняют порывы ветра.
Специалисты по работе с территориями совместно с ХОЗУ администрации Ольгинского округа продолжают борьбу с последствиями снегопада. Сейчас ведется расчистка общественных территорий, специалисты оказывают помощь жителям, нуждающимся в очистке от снега.
«В настоящий момент вся техника, имеющаяся в округе, задействована на расчистке дорог. Сначала расчищается краевая дорога и центральные улицы, затем очищаются остальные улицы. После прекращения осадков завершить работы будет проще. Уже ведется работа по составлению графика очистки», — поделилась подробностями в своем телеграм-канале Екатерина Ванникова.
В прошлом году специалистам профильных организаций пришлось буквально «откапывать» район и извлекать его из снега. Дороги округа расчищали несколько дней подряд. После этого инцидента Ольгинский филиал Примавтодора получил восемь единиц техники. В этом году планируется предоставить филиалу ещё четыре единицы, сообщила администрация округа.
«В этом году в лизинг мы приобретём ещё шесть единиц тяжёлой техники, субъект выделит округу 113 миллионов рублей, наши средства 13 миллионов. Также администрацией округа приобретён автогрейдер. 22 января он был отправлен из города Рыбинск, Ярославской области», — отметила Екатерина Ванникова.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как «Небесная канцелярия» оценила «купание» главы Ольгинского округа Екатерины Ванниковой в красивом белье и завалила район снегом. Уже два дня Ольгинский округ сопротивляется непогоде и «воюет» со стихией.