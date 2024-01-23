Снегопад засыпает Приморье: Ольгинский округ вторые сутки борется со стихией

В прошлом году специалистам профильных организаций пришлось буквально «откапывать» район и извлекать его из снега. Дороги округа расчищали несколько дней подряд. После этого инцидента Ольгинский филиал Примавтодора получил восемь единиц техники. В этом году планируется предоставить филиалу ещё четыре единицы, сообщила администрация округа.