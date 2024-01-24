Владивосток становится комфортнее благодаря национальным проектам

Парк имени Лазо сегодня по праву можно считать любимым место у моря, где с удовольствием отдыхают гости и жители города. Сюда приезжают, чтобы не только прогуляться по тихим и спокойным дорожкам, но и насладиться пляжным отдыхом у морского побережья. Вот и в жаркий день здесь можно встретить множество отдыхающих, желающих загореть под солнцем.