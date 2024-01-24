Владивосток становится комфортнее благодаря национальным проектам

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Администрация Владивостока продолжает подводить итоги 2023 года, озвучивая те результаты, которых удалось добиться для развития дальневосточной столицы. Сделано многое, реализован целый ряд проектов. Это во многом стало возможным благодаря реализации национальных проектов, которые пять лет назад были инициированы президентом Владимиром Путиным. Одним из таких нацпроектов, который способствовал созданию новых общественных пространств и помогает сделать Владивосток комфортным и современным, является нацпроект «Жилье и городская среда».
Константин Шестаков неоднократно отмечал в своих выступлениях, что город должен стать комфортным для жизни людей.
«И это не только дороги, общественный транспорт, ЖКХ, но и общественные пространства — то есть места, где люди могут отдохнуть в свободное время. Для реализации этих проектов в город были привлечены краевые и федеральные средства, которые обернулись сотнями новых общественных пространств — от уютных двориков до скверов», — добавил глава Владивостока.
Глава города с первых дней нахождения на посту встал на сторону жителей в вопросе комфортной городской среды. Совместно с главой региона и депутатами были заблокированы десятки проектов точечной застройки. Вместо них появились новые скверы и парки. Сейчас эта работа продолжается уже на уровне возвращения в город неправомерно приватизированных участков, где аналогичным образом будут появляться общественные пространства.
Очень эффективными являются и действия мэра Владивостока в вопросах привлечения дополнительных средств в бюджет города — краевых и федеральных. Благодаря этому у города есть финансовая возможность реализовывать проекты благоустройства. Итог сегодня видят все жители и гости дальневосточной столицы — Владивосток преображается буквально на глазах, и этот процесс продолжается.
Тихое атмосферное место для отдыха у воды, красноухие черепахи — озеро на Сафонова, 14 стало местом притяжения, которое полюбилось жителям города. Однако территория нуждалась в благоустройстве — об этом просили и местные жители. И по программе «Формирование комфортной городской среды» на рейтинговом голосовании территорию поддержали тысячи владивостокцев — проект благоустройства озера занял третье место, набрав 7706 голосов.
«Проект создания общественного пространства был проработан вместе с жителями района. Озеро становится центром притяжения. Вокруг него оборудовали смотровые площадки и пешеходный променад, установили спортивную и игровые площадки, высадили сосны, а также установили лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения», — пояснили в мэрии Владивостока.
Напомним, что центральным объектом нового общественного пространства является небольшое озеро искусственного происхождения. Оно появилось в начале XX века, когда при разработке карьера произошел выход грунтовых вод. Сегодня в этом озере водится рыба и красноухие черепахи, которых выбросили местные жители за ненадобностью, а они прижились на новом месте.
А эта территория в рейтинговом голосования заняла второе место и набрала более девяти тысяч голосов. Благоустройство здесь тоже ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В этом году завершен первый этап благоустройства — работы выполнили на нижней площадке в районе Аксаковской, 1. Там теперь появилось полноценное благоустроенное общественное пространство со смотровой площадкой, откуда открывается шикарный вид на бухту Золотой Рог. Пешеходные дорожки, лестницы, ведущие к смотровой площадке, скамейки, урны, игровые зоны, систему видеонаблюдения.
Новый парк для жителей Снеговой Пади
Благоустройство этого парка жители микрорайона Снеговая Падь ждали давно — это большое пространство с сохраненным лесом в районе улицы Анны Щетининой. Здесь спокойная атмосфера, и поэтому этот парк так полюбился владивостокцам, которые наслаждаются спокойствием, единением с природой, отдыхают на новых лавочках и неспешно прогуливаются.
Территория расположилась на сопке. Чтобы подняться от нижней точки до самого верха, нужно пройти более 300 метров. Теперь это можно сделать по комфортной длинной лестнице. Прогуливаясь по ней, можно останавливаться на различных уровнях, чтобы побыть на новых видовых площадках.
В парке появился также амфитеатр с навесом, здесь в теплое время года можно проводить различные тематические мероприятия.
Парк имени Лазо сегодня по праву можно считать любимым место у моря, где с удовольствием отдыхают гости и жители города. Сюда приезжают, чтобы не только прогуляться по тихим и спокойным дорожкам, но и насладиться пляжным отдыхом у морского побережья. Вот и в жаркий день здесь можно встретить множество отдыхающих, желающих загореть под солнцем.
За более 80-летнюю историю своего существования серьезное благоустройство проводилось лишь единожды — в 1957–1958 годы. С того времени территория пришла в негодность, и тогда встал вопрос о новой реконструкции. Благодаря реализации в Приморском крае национального проекта «Жилье и городская среда» при поддержке губернатора края Олега Кожемяко и главы города Константина Шестакова в 2022 году начался комплексный ремонт парка.
«Парк нуждался в ремонте фактически несколько десятилетий. Из-за обветшалости, которая раньше здесь была, отдыхающих здесь с каждым годом становилось все меньше. Благодаря национальному проекту нам удалось привлечь финансирование на ремонт этой большой территории», — отметил мэр города Константин Шестаков.
В парке завершен уже второй этап благоустройства, первый этап был выполнен в 2022 году. При проведении ремонта в первую очередь учитывалось мнение жителей, которые высказались в ходе общественных обсуждений. Самым частым пожеланием от владивостокцев было сохранение парку советского облика, потому как с ним связано много воспоминаний.
Учитывая объем работ, их решили проводить в два этапа. Первый начался в 2022 году. Тогда обустроили входную группу в парк, сделали новые пешеходные покрытия, установили опоры для освещения, реконструировали танцевальную площадку.
В ходе второго этапа, в 2023 году в парке установлены новые лавочки и урны, раздевалки в пляжной зоне, спасательные вышки. В центре парка появилась новая большая сцена и амфитеатр, где планируется проводить различные мероприятия как для молодежи, так и старшего поколения.
В парке планируется проводить кинопоказы, концерты, и другие событийные мероприятия. Также в планах городской администрации пересмотреть политику содержания торговых объектов в парке. Нередко поступают жалобы, что представители бизнеса нарушают нормы санитарного состояния и плохо содержат прилегающую территорию.
Небольшой, но очень важный скверик на Ильичева, 3 в этом году заметно преобразился. Являясь связующим пешеходным звеном, сквер еще и любимое место отдыха у жильцов близлежащих домов.
Пешеходные дорожки, брусчатка, новые лавочки и урны, освещение и видеонаблюдение появились в этом сквере в ходе благоустройства. Но на этом работы не завершены — в следующем году в сквере планируется установить две детские площадки, где юные жители смогут с пользой проводить свободное время.
Преображение центрального сквера в поселке Трудовое, у дома 81 по улице Лермонтова, стало для жителей настоящим подарком — этого события здесь ждали несколько десятилетий.
Дело в том, что сквер является главным общественным пространством поселка и находится в самом его центре. Здесь регулярно проводятся развлекательные и праздничные мероприятия. На все праздники жители поселка собираются здесь, чтобы вместе их отметить.
Сквер удалось благоустроить благодаря программе «1000 дворов Дальнего Востока», а концепция разработана при непосредственном участии местных жителей в формате общественных обсуждений.
В сквере установили новую сцену, где будут проходить поселковые праздники и концерты, отремонтировали пешеходные дорожки, провели освещение, установили лавочки, урны, систему видеонаблюдения. Также здесь появились детская и спортивная площадки.
Общественная территория у памятника Игорю Тамму находится с торца дома на Суханова, 6б. В этом году здесь был проведен текущий ремонт — появились новые асфальтированные дорожки, лестница, ведущая к памятнику, новые скамейки, урны, был восстановлен сам памятник, выполнено озеленение.
«Долгие годы территория у памятника находилась в запустении. Там хаотично парковались машины, что не устраивало местных жителей и студентов рядом расположенного Дальневосточного юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации. Они решили исправить ситуацию и разработали эскиз благоустройства территории, который передали в администрацию города», — отметили в управлении городского хозяйства.
Напомним, Игорь Тамм является лауреатом Нобелевской премии по физике. Он родился во Владивостоке в 1895 году. Игорь Тамм изучал квантовую механику, физику твердого тела, теории излучения, ядерную физику, физику элементарных частиц, а также решил ряд прикладных задач.
Сквер на Черемуховой, 8
В сквере на Черемуховой, 8 тоже был выполнен текущий ремонт, который изменил облик территории. Здесь выполнили обрезку деревьев и уложили гранитную брусчатку. Кроме того, провели озеленительные работы — высадили ели, пузыреплодник, дерен красный, вишни, груши, сосны и кусты спиреи. В следующем году в сквере планируется продолжить озеленительные работы и установить лавочки.
Ранее территория была разбитой и находилась в неприглядном состоянии. С просьбой ее отремонтировать обратились местные жители к главе Владивостока Константину Шестакову во время встречи в Первомайском районе. Он дал поручение провести ремонт в кратчайшие сроки.
Новое благоустройство 2022 года
Напомним, в 2022 году во Владивостоке продолжились работы по благоустройству и развитию общественных пространств. Новую жизнь вдохнули в скверы на улицах Русской, Калинина, Некрасовской. Начались масштабные работы по преображению парка культуры и отдыха имени Лазо, набережной Спортивной гавани. Продолжилось благоустройство сопки Бурачка, парка Минного городка и двух набережных — на улице Татарской и в районе Второй Речки. Пополнили список благоустроенных пространств и внутриквартальные скверы, созданные по новой федеральной программе «1000 дворов Дальнего Востока».
«Был реализован проект комплексного развития дворовых территорий. Новый подход призван сформировать безопасные пешеходные связи внутри микрорайонов, создать дополнительные парковки за пределами дворов по формату „двор без машин“, разнообразную городскую среду внутри микрорайона, обустроить внутриквартальные скверы, благоустроить пустыри и заброшенные территории», — пояснили в мэрии города.
В 2022 году в программу вошли семь территорий Владивостока — дворы на улицах Успенского, Добровольского, Верхнепортовой, Прапорщика Комарова, Карбышева, Русской и Окатовой. Все проекты благоустройства были разработаны с учетом мнения горожан — для этого на каждой территории проводились встречи с местными жителями.
Руководство Владивостока отошло от принципа создания нескольких крупных мест общественного отдыха на весь город в пользу создания небольших общественных пространств в каждом микрорайоне. Это не требует многомиллионных вложений и многомесячной реновации, а позволяет в сжатые сроки предоставить людям удобное место для отдыха. И подобный подход позитивно встретили жители города, которые теперь имеют места для отдыха в шаговой доступности от дома. Эта концепция применяется уже несколько лет, позволяя горожанам по-другому взглянуть на любимый Владивосток — такой уютный, близкий, комфортный и современный.