В Харбине стартует турнир ШОС по футболу на снегу

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Матчи пройдут на ледовой площадке Харбинского спортивного университета, где в свое время выступала команда ВХЛ «КуньЛунь РедСтарс Хейлунцзян».
После прошедшей накануне жеребьевки в группу А вошли команды «УРСА-Россия», ДВФУ и «Квадрат» из Узбекистана. Хозяева турнира возглавили группу Б с командами Киргизии и Азербайджана.
Как отметили организаторы соревнований, Харбин впервые принимает футбольный турнир на снегу столь высокого уровня.
«Спорт — это мост и связь, которая передает дружбу и способствует взаимопониманию между нашими странами. Международные соревнования по футболу на снегу состоялись при поддержке Министерства спорта Китая и правительства провинции Хейлунцзян. Игры проходят в Харбине, столице ледовой и снежной культуры Китая, который становится также полюсом роста зимней экономики стран-членов ШОС и новой платформой для международного сотрудничества. Желаю всем командам хороших результатов», — сообщил начальник спортивного управления Харбина Чжао Чжубо.
Капитан команды «УРСА-Россия» Андрей Киселев подчеркнул, что исход матчей на турнире решит хладнокровие.
«Эмоции у ребят только положительные — для большинства игра на снегу это новый интересный опыт. Здесь своеобразная специфика при движениях и ударах, надо учитывать силу инерции, скольжения. Много падений. Поэтому думаю, что победит тот, кто быстрее приспособится и хладнокровнее будет использовать свои моменты», — поделился Андрей Киселев.
Владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» последовательно поддерживает молодых и талантливых молодых приморцев, особенное внимание уделяя спорту. В прошлом году при поддержке компании прошел «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, «Забег первых», Летний Кубок КВН Приморского края.
По словам главного судьи соревнований Евгения Кулемесина, специфика футбола на льду пока знакома не всем участникам турнира, что может внести свои коррективы в итоговые результаты.
«Специально для удобства игроков и болельщиков, было сделано снежное поле на льду хоккейной арены. Это позволит играть в комфортных условиях при идеальной температуре воздуха и на поле, и на трибунах. Мы ожидаем высокий соревновательный дух и яркие матчи. Которые поспособствуют инновационному развитию зимнего футбола», — добавил Евгений Кулемесин.
Матчи группового этапа турнира ШОС пройдут 26–28 января. В полуфиналах 29 января сойдутся лучшие две команды каждой группы. Главный трофей разыграют в финале, 30 января.