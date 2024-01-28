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Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом

Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом

28 января 2024, 06:42
Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий уже успел встретиться с губернатором региона Олегом Кожемяко. В программе визита главы партии также посещение детского центра «Океан», разговоры с сотрудниками ВМТП, представителями местного бизнеса и членами реготделения партии.

Губернатор Приморского края поприветствовал Леонида Слуцкого и отметил, что ЛДПР не раз поддерживала региональные инициативы на федеральном уровне. В качестве примера Олег Кожемяко привёл помощь партии в части принятия изменений в законодательстве о передаче полномочий по расчистке русел рек.

В ходе встречи глава Приморья также поблагодарил председателя ЛДПР за особое внимание к развитию в стране производства беспилотников.

«Договорились о совместных проектах в этой сфере», — сообщил в своём telegram-канале Олег Кожемяко.

В свою очередь Леонид Слуцкий отметил высокое значение развития логистики для региона, особенно, по его словам, в этом ключе важно строительство трассы «Владивосток — Находка». Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что для Приморья появление такого скоростного маршрута действительно очень ценно.

В пресс-службе ЛДПР рассказали, что в ходе визита во Владивосток Слуцкий также посетит Всероссийский детский центр «Океан», встретится с работниками Владивостокского морского порта и представителями местного бизнеса и навестит региональное отделение партии.

#Бизнес#Приморье#Владивосток#ЛДПР#Губернатор#Трасса#Законодательство#Логистика#Олег Кожемяко#ВМТП#Беспилотники#Визит
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