Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом

В свою очередь Леонид Слуцкий отметил высокое значение развития логистики для региона, особенно, по его словам, в этом ключе важно строительство трассы «Владивосток — Находка». Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что для Приморья появление такого скоростного маршрута действительно очень ценно.