Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом

Posted Вчера, 06:42
Published Вчера, 06:42
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Updated Сегодня, 00:39
Губернатор Приморского края поприветствовал Леонида Слуцкого и отметил, что ЛДПР не раз поддерживала региональные инициативы на федеральном уровне. В качестве примера Олег Кожемяко привёл помощь партии в части принятия изменений в законодательстве о передаче полномочий по расчистке русел рек.
В ходе встречи глава Приморья также поблагодарил председателя ЛДПР за особое внимание к развитию в стране производства беспилотников.
«Договорились о совместных проектах в этой сфере», — сообщил в своём telegram-канале Олег Кожемяко.
В свою очередь Леонид Слуцкий отметил высокое значение развития логистики для региона, особенно, по его словам, в этом ключе важно строительство трассы «Владивосток — Находка». Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что для Приморья появление такого скоростного маршрута действительно очень ценно.
В пресс-службе ЛДПР рассказали, что в ходе визита во Владивосток Слуцкий также посетит Всероссийский детский центр «Океан», встретится с работниками Владивостокского морского порта и представителями местного бизнеса и навестит региональное отделение партии.