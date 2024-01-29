80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
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Updated Сегодня, 03:46
Цветы к мемориалу Боевой славы ТОФ возложил и глава Приморского края Олег Кожемяко. Губернатор Приморья подчеркнул, что подвиг ленинградцев навсегда остался в памяти народа.
Одним из важных мероприятий стало открытие во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история» выставки «80 фактов о блокаде Ленинграда» (12+). Первыми посетителями стали школьники столицы ДФО. Ребята ознакомились с документами и архивными материалами, представленными российским обществом «Знание». Экспозиция в полной мере отражает историю подвига жителей блокадного Ленинграда.
— Это трудно представить: нет никакого отопления, давящий холод зимой, люди ходят одетые, электричество очень часто выключается, практически не работает, все время хочется есть, и тебе дают маленький кусочек хлеба — смесь отрубей, еще и не каждый день, — рассказал ребятам председатель совета отделения Российского исторического общества в Приморском крае, директор института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, доктор исторических наук, академик РАН Николай Крадин. — В общей сложности в Ленинграде от холода и голода погибло от 630 тысяч до 1,5 миллиона человек — точной цифры нет. Это чудовищная трагедия.
Школьники почтили память жертв блокады минутой молчания.
Также 80-летие снятия блокады отметили и в павильоне Приморского края, работающем на выставке «Россия» в Москве. Его посетили ветераны-блокадники, которым провели экскурсию и рассказали об истории региона. Также почётным гостям были вручены макеты Золотого моста — символа Владивостока.
Напомним, Приморский край и Владивосток внесли большой вклад в борьбу с с фашистской Германией. Жители Приморья принимали грузы по ленд-лизу, выполняли «огненные рейсы», защищали дальневосточные рубежи СССР от милитаристской Японии. Всего в Приморском крае проживают 62 блокадника. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчёркивал: подвиг этих людей свято чтят в нашем крае. Олег Николаевич держит на личном контроле вопросы патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.
О необходимости уделять большое внимание этим вопросам неоднократно говорил и президент России Владимир Путин, подчёркивая, как важно формировать у подрастающего поколения чувства патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что губернатор Приморья принял участие в митинге памяти жертв блокадного Ленинграда.