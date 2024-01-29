80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае

— Это трудно представить: нет никакого отопления, давящий холод зимой, люди ходят одетые, электричество очень часто выключается, практически не работает, все время хочется есть, и тебе дают маленький кусочек хлеба — смесь отрубей, еще и не каждый день, — рассказал ребятам председатель совета отделения Российского исторического общества в Приморском крае, директор института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, доктор исторических наук, академик РАН Николай Крадин. — В общей сложности в Ленинграде от холода и голода погибло от 630 тысяч до 1,5 миллиона человек — точной цифры нет. Это чудовищная трагедия.