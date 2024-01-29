Команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира ШОС

Решающие матчи турнира ШОС по футболу на снегу пройдут на ледовой площадке Харбинского спортивного университета сегодня и завтра. В полуфинале «УРСА» сыграет против команды из Азербайджана, а хозяева турнира — против узбекистанского «Нуката».