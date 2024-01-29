Команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира ШОС

Posted Вчера, 23:39
Published Вчера, 23:39
Modified Вчера, 23:49
Updated Вчера, 23:49
Во втором матче группового этапа команда «УРСА» играла против сборной ДВФУ. Счет в матче уже в первой четверти открыл Сетрак Акопян. Артем Карика удвоил преимущество во втором игровом отрезке. В третьей четверти окончательный счет в матче установил капитан команды Андрей Киселев.
Вратарь команды «УРСА» Виктор Заржевский после игры поделился, что этот турнир уже станет одним из самых запоминающихся для всех участников.
«Рады первой победе на турнире. Сегодня у меня не было много работы, но вратарь всегда должен сыграть надежно, придать уверенность команде. Сегодня это получилось, счет на табло. Для вратаря здесь главное и реакция, и дело случая. Поэтому здесь для меня ответственность выше в разы, ибо одно дело, когда подскользнулся полевой игрок, и другое дело, когда вратарь. Надеюсь, этого не случится», — рассказал Виктор Заржевский.
Владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» последовательно поддерживает молодых и талантливых молодых приморцев, особенное внимание уделяя спорту. В прошлом году при поддержке компании прошел «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, «Забег первых», Летний Кубок КВН Приморского края.
Одержав победу, команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира. Из этой же группы ранее вышла команда «Квадрат» из Узбекистана. Из группы Б в полуфинал вышли команды из Китая и Азербайджана.
Решающие матчи турнира ШОС по футболу на снегу пройдут на ледовой площадке Харбинского спортивного университета сегодня и завтра. В полуфинале «УРСА» сыграет против команды из Азербайджана, а хозяева турнира — против узбекистанского «Нуката».