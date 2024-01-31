Действительно ли в приморской энергетике настал кризис?

В конце 2022 года СМИ писали, что к исполнению инвестиционной программы ПАО «ДЭК» имеется ряд вопросов по объёмам её исполнения, точно так же, как и к закупкам материальных средств — как минимум одна крупная закупка была проведена по ценам, в несколько раз превышающим рыночные. При этом вскоре выяснилось, что у одного из действующих боссов компании и членов его семьи в распоряжении имеются пять квартир, три жилых дома и шесть автомобилей.