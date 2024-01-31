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Published Сегодня, 04:47

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Updated Сегодня, 05:05

Действительно ли в приморской энергетике настал кризис?

Действительно ли в приморской энергетике настал кризис?

31 января 2024, 04:47
Фото: zr.media
Два уголовных дела подряд в отношении должностных лиц крупнейших компаний отрасли запустили волну в экспертной среде. По нашему мнению, в энергетике Приморья, продолжает нарастать напряжение.
Сюжет
ДЭК

Эксперты говорят о том, что действия менеджеров «ДЭК» и «ДРСК» могут негативно повлиять на энергетическую безопасность края. Да и потребители, надо полагать, не слишком довольны подобными новостями.

Напомним, в середине декабря 2023 года против пока неустановленных руководителей двух крупнейших энергетических компаний края, входящих в структуру «Русгидро», возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

В управлении МВД по Владивостоке установили, что в 2018 году менеджеры «Дальневосточной энергетической компании» дважды списали компенсацию потерь электроэнергии через суд — один раз с предприятия, которое расходовало электричество без договора, второй раз — с сетевой компании «ДРСК», обслуживающей это самое предприятие.

Казалось бы, этим иском менеджеры приморских структур «Русгидро» просто переложили деньги из одного кармана в другой… если бы при этом они не умудрились залезть в чужой.

Дело в том, что по закону недоучтенные потери взыскиваются гарантирующим поставщиком в пропорциональном отношении с организаций, не представивших в срок месячные балансы израсходованной электроэнергии. В нашем случае потери «ДРСК» частично легли на еще две сетевые компании, «АЭСК» и «ТЭСК», которые тоже фигурировали в иске «ДЭК» уже по собственным потерям.

Но заплатили в итоге и за себя, и за того парня. А пострадали, по нашему мнению, в первую очередь простые приморцы, ведь незаконно взысканные с сетевиков миллионы не дошли в итоге до инфраструктуры, остро нуждающейся в модернизации. Отсюда — потенциальные плановые отключения и другие проблемы. Так что неудивительно, что в УМВД по Владивостоку нашли здесь признаки мошенничества в исполнении менеджеров двух родственных компаний.

Уже через две недели после возбуждения первого уголовного дела перед энергетиками замаячило второе. 29 декабря прогремел новый скандал — за взятку (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) задержали еще одного управленца «ДРСК». Начальник электрических сетей компании в Надеждинском районе попался на получении 300 тысяч рублей от предпринимателя взамен за прием на баланс трансформаторных подстанций без документов.

Здесь угроза качеству электроснабжения и потребителям энергии была еще более конкретной. Оказывается, за относительно небольшую плату в диспетчерскую схему можно включить буквально что угодно без проверки соблюдения технических условий. Следствием такого подхода (если исходить из его длительного и систематического характера), по нашему мнению, неизбежно станут аварии, новые отключения и многомиллионный ущерб как сетевой инфраструктуре, так и технике в домах потребителей, и даже, возможно, их жизни и здоровью из-за возможных коротких замыканий и пожаров.

Все это происходит на фоне разговоров об энергетической безопасности регионов, призывов президента России создавать новые источники генерации и утверждением мастер-планов городов Дальнего Востока, предусматривающих повсеместное развитие сетевой инфраструктуры.

На развитие энергетики государство тратит огромные суммы из бюджета, а они, если рассматривать ситуацию в общем, либо оседают в карманах менеджеров на местах, либо идут на устранение проблем, возникших в результате халатности и взяток. Не будет преувеличением сказать, что подобная ситуация близка к кризисной.

В 2019 году Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России. Примерно в это же время разгорелся крупнейший в истории Приморья коррупционный скандал в сфере энергетики, когда выяснилось, что менеджмент «ДЭК» вывел из бюджета компании почти 700 миллионов рублей под видом благотворительности.

Незадолго до мая 2019-го, когда принималась доктрина, нечистые на руку управленцы «ДЭК» и «ДРСК» разыграли свою «многоходовку» с двойной компенсацией, что привело к хищению средств у сторонних сетевых компаний по делу о мошенничестве.

В конце 2022 года СМИ писали, что к исполнению инвестиционной программы ПАО «ДЭК» имеется ряд вопросов по объёмам её исполнения, точно так же, как и к закупкам материальных средств — как минимум одна крупная закупка была проведена по ценам, в несколько раз превышающим рыночные. При этом вскоре выяснилось, что у одного из действующих боссов компании и членов его семьи в распоряжении имеются пять квартир, три жилых дома и шесть автомобилей.

В начале 2023 года у потребителей «ДЭК» произошёл досадный инцидент — в итоговую сумму платежа по квитанциям был включен ещё и рекомендованный платёж, не являющийся обязательным, но который успешно списался у ответственных потребителей, подключивших автоплатеж. И это при том, что стоимость электроэнергии и так скачкообразно растет, слабо вписываясь в социальный вектор развития, намеченный президентом России, да и во всю ту же доктрину энергобезопасности.

И вот конец 2023 года, начало 2024-го — дуплет из уголовных дел. Между тем, одним из главных внутренних рисков для энергетической безопасности еще в далеком 2019-м вся та же доктрина устанавливала как раз нехватку квалифицированных кадров, коррупцию и нарушения в сфере трудовых отношений.

Это наталкивает на справедливые опасения, что в Приморье с энергетической безопасностью за пять лет все стало только хуже, так как количество скандалов в сфере малым явно не назовёшь. Еще хуже то, что их фигурантами зачастую становятся должностные лица крупнейших компании региона.

При этом краевые власти, напротив, создают для развития отрасли все условия — об этом говорят сами энергетические компании, которые могут спокойно работать и обеспечивать стабильное качество услуг потребителям.

Перемены, на наш взгляд, явно назрели, и декабрьские уголовные дела в сфере электроэнергетики явно могут быть не последние. Возможно, все-таки настало время для перезагрузки, инициированной на самом высоком уровне, в том числе для системы управления «ДЭК» и «ДРСК»? Первым шагом, конечно, должны стать кадровые перемены, которые запустят обновление всей структуры.

И теперь к этому процессу приковано внимание не только участников рынка, но и всего края. Нужные выводы, мы уверены, уже сделаны и на федеральном уровне — и теперь настало время решений.

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