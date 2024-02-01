Неудачная шутка: мужчину задержали за чувство юмора во Владивостоке

Усилия полиции быстро принесли свои плоды, в результате чего был задержан 35-летний житель Владивостока. На допросе в отделении полиции мужчина признался, что намеревался разыграть ничего не подозревающего незнакомца. Осознавая серьезность своих действий, он сказал, что выбросил украденное во время побега. Также «шутник» пообещал возместить материальный ущерб, причиненный его противоправным поведением.