Неудачная шутка: мужчину задержали за чувство юмора во Владивостоке

Posted 31 января, 23:22
Published 31 января, 23:22
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
Поздно ночью 42-летний житель решил переночевать в своей машине с открытыми окнами, не подозревая о причудливом повороте событий, который ждал впереди. Неожиданно к владельцу автомобиля подошел неизвестный, резко разбудил его и заявил, что его «заказали».
Незнакомец предложил водителю сделку, потребовав выплату 25 тысяч рублей за личную безопасность. Почувствовав неладное, владелец автомобиля позвонил в полицию, что вызвало быструю реакцию зачинщика. В отчаянной попытке опровергнуть любые улики злоумышленник отобрал у жертвы телефон и сумку, прибегнув к физическому насилию, прежде чем исчезнуть в ночи.
Усилия полиции быстро принесли свои плоды, в результате чего был задержан 35-летний житель Владивостока. На допросе в отделении полиции мужчина признался, что намеревался разыграть ничего не подозревающего незнакомца. Осознавая серьезность своих действий, он сказал, что выбросил украденное во время побега. Также «шутник» пообещал возместить материальный ущерб, причиненный его противоправным поведением.
По ходу расследования в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части «г» части 2 статьи 161 УК РФ. Если его вина будет доказана, ему может грозить максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.