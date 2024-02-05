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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Очередной тигр напал на корову в Приморье: на месте работает Охотнадзор

Тигр «расправился» с коровой: обстоятельства нападения в Приморье выясняет Охотнадзор

5 февраля 2024, 09:36

Очередной тигр напал на корову в Приморье: на месте работает Охотнадзор

Еще один «конфликтный» хищник напал на частное хозяйство в Надеждинском районе Приморья. Специалисты уже выехали на место происшествия.
Сюжет
Тигр

О нападении полосатого зверя на корову сообщили сегодня утром жители Надеждинского района. Очевидцы уведомили Охотнадзор, что тигр «отметился» в поселке Тихий, проникнув на территорию крестьянско-фермерского хозяйства.

На место происшествия выехал охотовед. Специалист зафиксирует ситуацию и даст людям рекомендации по поведению, чтобы не допустить конфликтных ситуаций в будущем.

— Оформить необходимые документы для компенсации гражданам помогут в Охотнадзоре, а сообщить о конфликтной ситуации приморцы могут по телефону горячей линии ведомства: 8(423) 239-09-90, — сообщили в ведомстве.
#Приморье#Приморский край#Новости#Компенсация#Тигр#Горячая линия#Живая природа#Граждане#Охотнадзор#Нападение#Корова#Хищник#Надеждинский район
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