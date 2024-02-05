Тигр «расправился» с коровой: обстоятельства нападения в Приморье выясняет Охотнадзор

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
О нападении полосатого зверя на корову сообщили сегодня утром жители Надеждинского района. Очевидцы уведомили Охотнадзор, что тигр «отметился» в поселке Тихий, проникнув на территорию крестьянско-фермерского хозяйства.
На место происшествия выехал охотовед. Специалист зафиксирует ситуацию и даст людям рекомендации по поведению, чтобы не допустить конфликтных ситуаций в будущем.
— Оформить необходимые документы для компенсации гражданам помогут в Охотнадзоре, а сообщить о конфликтной ситуации приморцы могут по телефону горячей линии ведомства: 8(423) 239-09-90, — сообщили в ведомстве.