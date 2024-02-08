«Пленники» во льдах: береговая охрана Японии продолжает искать косаток — почему?

Posted Вчера, 10:35
Published Вчера, 10:35
Modified Вчера, 11:07
Updated Вчера, 11:07
С раннего утра 7 февраля береговая охрана Японии занялась поиском группы застрявших косаток на судне «Тэсио», которое имеет усиленный ледовый класс. К тому моменту животных уже не было в том месте, где дрон снимал их в последний раз. Зато появилась открытая полынья, оставляющая надежду, что косатки смогли спастись. Однако поисковые работы продолжились, и причин на это было несколько.
Прежде всего, потому что в окруженной льдами стае из 10-ти китовых разглядели пострадавшего — один из детенышей, находится в критическом состоянии, сообщили российские эксперты, ссылаясь на съемки, опубликованные телекомпанией NHK.
Вторая причина заключается в том, что это не единственные косатки, попавшие в ледяную западню вблизи Хоккайдо. Это подтвердил оператор беспилотника, который обнаружил первую стаю. В интервью NHK мужчина рассказал, что работает морским инспектором дикой природы — прибрежные воды он осматривал по долгу службы. Примерно через 6 часов после обнаружения первой стаи, инспектор нашел и другую: в двух километрах к северо-востоку от первого местонахождения морских млекопитающих в ледяную ловушку угодили еще 17 косаток.
— Муниципальные власти Японии опасаются за жизнь этих животных. Если им и удалось спастись благодаря тому, что льды расступились, они могут попасть в похожую ловушку, поэтому поиски продолжили. Сейчас все неравнодушные люди — от Хоккайдо до Кюсю — продолжают следить за последними новостями о внезапно пропавших косатках, — рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» российские жители префектуры Фукуока.