«Пленники» во льдах: береговая охрана Японии продолжает искать косаток — почему?

С раннего утра 7 февраля береговая охрана Японии занялась поиском группы застрявших косаток на судне «Тэсио», которое имеет усиленный ледовый класс. К тому моменту животных уже не было в том месте, где дрон снимал их в последний раз. Зато появилась открытая полынья, оставляющая надежду, что косатки смогли спастись. Однако поисковые работы продолжились, и причин на это было несколько.