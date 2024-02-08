zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 10:35

Published Вчера, 10:35

Modified Вчера, 11:07

Updated Вчера, 11:07

Поиски продолжаются: что известно о косатках, попавших в плен у берегов Японии?

«Пленники» во льдах: береговая охрана Японии продолжает искать косаток — почему?

8 февраля 2024, 10:35

Поиски продолжаются: что известно о косатках, попавших в плен у берегов Японии?

Косатки, застрявшие во льдах в прибрежных водах Японии, пропали еще вчера, однако береговая охрана Раусу продолжила поиски. По каким причинам ищут морских млекопитающих — читайте в материале «Восток-Медиа».

С раннего утра 7 февраля береговая охрана Японии занялась поиском группы застрявших косаток на судне «Тэсио», которое имеет усиленный ледовый класс. К тому моменту животных уже не было в том месте, где дрон снимал их в последний раз. Зато появилась открытая полынья, оставляющая надежду, что косатки смогли спастись. Однако поисковые работы продолжились, и причин на это было несколько.

Прежде всего, потому что в окруженной льдами стае из 10-ти китовых разглядели пострадавшего — один из детенышей, находится в критическом состоянии, сообщили российские эксперты, ссылаясь на съемки, опубликованные телекомпанией NHK.

Вторая причина заключается в том, что это не единственные косатки, попавшие в ледяную западню вблизи Хоккайдо. Это подтвердил оператор беспилотника, который обнаружил первую стаю. В интервью NHK мужчина рассказал, что работает морским инспектором дикой природы — прибрежные воды он осматривал по долгу службы. Примерно через 6 часов после обнаружения первой стаи, инспектор нашел и другую: в двух километрах к северо-востоку от первого местонахождения морских млекопитающих в ледяную ловушку угодили еще 17 косаток.

— Муниципальные власти Японии опасаются за жизнь этих животных. Если им и удалось спастись благодаря тому, что льды расступились, они могут попасть в похожую ловушку, поэтому поиски продолжили. Сейчас все неравнодушные люди — от Хоккайдо до Кюсю — продолжают следить за последними новостями о внезапно пропавших косатках, — рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» российские жители префектуры Фукуока.
#Происшествия#Новости#Япония#Животные#Поиски#Восток-Медиа#Дикая природа#Косатки#Морские млекопитающие#Причины
Подпишитесь
80-летие снятия блокады Ленинграда отметили в Приморском крае
29 января, 03:08
Команда «УРСА» вышла в полуфинал турнира ШОС
28 января, 23:39
Председатель ЛДПР прибыл в Приморье с рабочим визитом
28 января, 06:42
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября 2023,, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября 2023,, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября 2023,, 07:33