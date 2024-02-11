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От столицы до столицы: в Приморье откроется новый экскурсионный маршрут

От столицы до столицы: в Приморье откроется новый экскурсионный маршрут

11 февраля 2024, 02:54
Фото: 1MI
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой представил новый экскурсионный маршрут «От Москвы до Владивостока: навстречу молодежным столицам» на международной выставке «Россия».
Сюжет
Туризм

Маршрут будет проходить через города, претендующие на звание Молодежной столицы России, и стартует из Владивостока — столицы Дальневосточного федерального округа и Молодежной столицы России в 2024 году. Завершится маршрут в Москве.

В ходе презентации на выставке, губернатор Кожемяко подчеркнул важность Приморского края как ключевого региона на Дальнем Востоке. Он выразил удовлетворение тем, что Владивосток получил статус Молодежной столицы и призвал молодежь использовать возможности, которые предоставляет регион. Он также отметил богатство Приморского края различными отраслями экономики, природными достопримечательностями и благоприятным климатом.

«Приморский край является форпостом России на Дальнем Востоке. Регион находится на побережье Тихого океана. Именно отсюда вы начнете сегодня путешествие по нашей огромной стране, которое протянется от „Молодежной столицы“ — города Владивостока — до Москвы. Безусловно, нас радует, что Владивосток получил столь высокий статус. Каждый четвертый житель нашего края — молодой человек. Все голосовали за то, чтобы стать молодежной столицей, участвовать в крупных проектах, реализовать свои возможности», — отметил губернатор Приморья.

Презентация нового маршрута стала одним из основных событий на выставке «Россия», нацеленной на продемонстрировать ключевые достижения в сфере молодежной политики и поддержки молодежных инициатив.

«У молодежи — масса возможностей реализовать себя: судостроение, рыбопереработка, сельское хозяйство, жилищное строительство, транспорт, логистика, туризм, культура. И самое главное — это прекрасный край с хорошим климатом, теплым морем. Бухты, острова, тюлени, касатки, тигры: все это — наше Приморье. Обязательно приезжайте. Мы будем рады вам» — заявил Олег Кожемяко.

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