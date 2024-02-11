От столицы до столицы: в Приморье откроется новый экскурсионный маршрут

«Приморский край является форпостом России на Дальнем Востоке. Регион находится на побережье Тихого океана. Именно отсюда вы начнете сегодня путешествие по нашей огромной стране, которое протянется от „Молодежной столицы“ — города Владивостока — до Москвы. Безусловно, нас радует, что Владивосток получил столь высокий статус. Каждый четвертый житель нашего края — молодой человек. Все голосовали за то, чтобы стать молодежной столицей, участвовать в крупных проектах, реализовать свои возможности», — отметил губернатор Приморья.