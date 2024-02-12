Северная Корея готова принять новые группы отдыхающих из России

Следующая группа российских туристов отправится в КНДР в начале марта. Поездка будет продолжаться четыре дня и три ночи — с 8 по 11 марта для одной группы и с 11 по 15 марта — для другой. Обе группы будут состоять из примерно 100 человек и посетят Пхеньян и горнолыжный курорт Масик. Одна из групп проведет дополнительный день в Пхеньяне.