Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Дата следующей поездки российских туристов в КНДР стала известна. В начале марта этого года планируется прибытие новой группы туристов из России. Соглашение о поездке было достигнуто во время визита первой группы туристов из Приморья.
Первая группа российских туристов уже посетила КНДР с 9 по 12 февраля. В ней находилось 98 человек, включая представителей турбизнеса, СМИ, спортсменов и главу агентства международного сотрудничества Приморского края. Это самая масштабная группа туристов, которая посетила Северную Корею за последние полвека. Ранее россияне больше предпочитали индивидуальные поездки или путешествия в небольших группах до 10 человек.
По словам главы департамента развития туризма Национального агентства по туризму КНДР Ким Рёнг Ёна, первая поездка российских туристов прошла успешно, поэтому Северная Корея готова принять новые группы отдыхающих из России.
Следующая группа российских туристов отправится в КНДР в начале марта. Поездка будет продолжаться четыре дня и три ночи — с 8 по 11 марта для одной группы и с 11 по 15 марта — для другой. Обе группы будут состоять из примерно 100 человек и посетят Пхеньян и горнолыжный курорт Масик. Одна из групп проведет дополнительный день в Пхеньяне.
Впервые за последние пять лет группа российских туристов смогла посетить КНДР благодаря соглашениям между лидерами двух стран в рамках Восточного экономического форума 2023 года. Это стало возможно благодаря организационной работе правительства КНДР и Приморского края.