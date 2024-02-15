В Кремле услышали ЛДПР

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Росстат представил два варианта демографического прогноза для России до 2046 года: высокий и низкий. Оптимистичный предполагает рост на 4,59 млн. человек. И к началу 2046 года мы вырастем до 150,87 миллионов. Пессимистичный вариант: к 2046 году население страны сократится на 15,4 млн. и составит 130,6 млн человек.
Если бы власти обратили внимание на программу ЛДПР по вопросу демографии, вопрос не стоял бы так остро, говорил в свое время основатель партии Владимир Жириновский на встрече президента с руководителями фракций Государственной Думы в 2020 году. Политик говорил о том, что предложения по повышении демографии в стране, прозвучало ещё 15 лет назад. Жириновский предлагал создать министерство по делам семьи, молодёжи и демографической политике, включить проект по демографии в число национальных. «Только в этом случае России удастся преодолеть демографический кризис», — говорил Владимир Жириновский
После ухода из жизни политика, партия не перестала уделять особое внимание к данной теме. Теперь уже в лице его преемника Леонида Слуцкого, который также особое внимание обращает на важность решений в демографической политики.
«Необходимо удвоить население страны за ближайшие 50 лет», — говорит Слуцкий. А способствовать этому процессу может помочь специальный семейный партийный проект, в который войдут все законодательные инициативы фракции ЛДПР: женщинам, родившим двух и более детей, следует уменьшать рабочее время, ввести отцовский капитала, по которому будут выплачивать единовременную выплату в размере 500 тыс. руб. за одного ребенка и по миллиону рублей за каждого ребенка после третьего (при условии официального брака). Одна из новых инициатив думской фракции в Госдуме прозвучала в начале февраля этого года: в рамках программы госгарантий дать право на бесплатное получение услуг протезирования, имплантации и профилактической замены пломб многодетным матерям, имеющих трех и более детей.
Цены на стоматологические услуги сегодня настолько высокие, что любое лечение — серьёзная нагрузка на семейный бюджет. Мы считаем, что забота о здоровье женщин — первостепенная задача государства. От этого зависит здоровье будущих поколений. Поэтому гарантия на бесплатные стоматологические услуги для мам, имеющих трёх и более детей, будет очень востребованной, — говорит глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Соответствующее обращение было направлено на имя премьера Михаила Мишустина.
13 февраля этого в Кремле получило одобрение новая инициатива ЛДПР. Работодателям теперь запрещено увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет. Соответствующий документ подписал Президент России. Дело Жириновского живет не только в памяти россиян, но и в делах его последователей.