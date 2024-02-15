В Кремле услышали ЛДПР

«Необходимо удвоить население страны за ближайшие 50 лет», — говорит Слуцкий. А способствовать этому процессу может помочь специальный семейный партийный проект, в который войдут все законодательные инициативы фракции ЛДПР: женщинам, родившим двух и более детей, следует уменьшать рабочее время, ввести отцовский капитала, по которому будут выплачивать единовременную выплату в размере 500 тыс. руб. за одного ребенка и по миллиону рублей за каждого ребенка после третьего (при условии официального брака). Одна из новых инициатив думской фракции в Госдуме прозвучала в начале февраля этого года: в рамках программы госгарантий дать право на бесплатное получение услуг протезирования, имплантации и профилактической замены пломб многодетным матерям, имеющих трех и более детей.