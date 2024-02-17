Мэр Владивостока обратился к горожанам — зачем?

Posted Вчера, 04:06
Published Вчера, 04:06
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Константин Шестаков обратил внимание своих подписчиков на неприятную ситуацию, которая происходит. В последнее время вновь появились фейковые аккаунты, которые используют его имя и фотографию. Как не сложно догадаться, это является распространенной схемой мошенничества.
Мошенники отправляют сообщения с просьбами или требованиями коллегам мэра. Они также отправляют голосовые сообщения и даже утверждают от имени Шестакова, что сейчас должен будет позвонить представитель ФСБ.
Мэр призвал граждан быть осторожными и бдительными.
Если вы получите подобное сообщение, просьба не отвечать на него и блокировать аккаунт мошенников. Только так возможно предотвратить распространение этой схемы обмана и сохранить свою безопасность.