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Posted Вчера, 04:06

Published Вчера, 04:06

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Мошенники прикрываются именем мэра Владивостока

Мэр Владивостока обратился к горожанам — зачем?

17 февраля 2024, 04:06

Мошенники прикрываются именем мэра Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков обратился к населению с помощью своего Telegram. Причиной стала высокая активность мошенников.

Константин Шестаков обратил внимание своих подписчиков на неприятную ситуацию, которая происходит. В последнее время вновь появились фейковые аккаунты, которые используют его имя и фотографию. Как не сложно догадаться, это является распространенной схемой мошенничества.

Мошенники отправляют сообщения с просьбами или требованиями коллегам мэра. Они также отправляют голосовые сообщения и даже утверждают от имени Шестакова, что сейчас должен будет позвонить представитель ФСБ.

Мэр призвал граждан быть осторожными и бдительными.

Если вы получите подобное сообщение, просьба не отвечать на него и блокировать аккаунт мошенников. Только так возможно предотвратить распространение этой схемы обмана и сохранить свою безопасность.

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Мошенничество#Безопасность#ФСБ#Мошенники#Константин Шестаков#Telegram#Бдительность
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