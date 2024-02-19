59 человек получили звание «мастер спорта» за год во Владивостоке

Цифра впечатляющая. Администрация Владивостока уделяет большое внимание развитию спорта в столице ДФО. Более 360 тысяч владивостокцев, согласно статистике, регулярно занимаются физической культурой и спортом. И не только в фитнесс-центрах, спортивных клубах и секциях. Горожане выходят на спортивные площадки, занимаются бегом, скандинавской ходьбой — самостоятельно, просто потому, что активный образ жизни для них — это естественно.