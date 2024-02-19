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Published Сегодня, 04:21

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Updated Сегодня, 06:44

Большое внимание уделяется развитию спорта во Владивостоке

59 человек получили звание «мастер спорта» за год во Владивостоке

19 февраля 2024, 04:21

Большое внимание уделяется развитию спорта во Владивостоке

В 2023 году в Приморском крае 72 человека получили почётное звание «мастер спорта». 59 из них — жители Владивостока.

Цифра впечатляющая. Администрация Владивостока уделяет большое внимание развитию спорта в столице ДФО. Более 360 тысяч владивостокцев, согласно статистике, регулярно занимаются физической культурой и спортом. И не только в фитнесс-центрах, спортивных клубах и секциях. Горожане выходят на спортивные площадки, занимаются бегом, скандинавской ходьбой — самостоятельно, просто потому, что активный образ жизни для них — это естественно.

Для того чтобы жителям столицы ДФО было удобно и комфортно заниматься спортом рядом с домом, в 2023 году администрация Владивостока сделала немало.

Например, было построено три физкультурно-оздоровительных комплекса — на улице Ватутина, 24, на Народном проспекте, 27, на улице Порт-Артурской, 48. Все они расположены рядом со школами, но готовы принимать под своё крыло и жителей окрестных домов.

Было капитально отремонтировано 30 пришкольных стадионов и четыре спортивные площадки, в том числе — в посёлке Экипажном.

Завершена реконструкция стадиона «Авангард», на котором возобновил деятельность самый большой каток в городе Владивостоке.

Проведена модернизация лыжной трассы «Русская лыжня» на острове Русском (в частности — изменены конфигурация и длина трассы). Зимой сюда приезжают десятки тысяч жителей и гостей города.

На придомовых территориях установлено более 120 спортивных площадок с тренажёрами.

В 2024 году работы будут продолжены — спортсменам и адептам активного, здорового образа жизни жаловаться не придётся!

#Общество#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Администрация Владивостока#Спортсмены#Касается каждого
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