Капремонт важнейшего перекрестка Владивостока проконтролируют независимые эксперты

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют дороги на Никифорова, Сафонова, Героев Хасана, Авроровской, Иманской и Комсомольской. Также планируется построить надземный переход в районе «Радиоприбора».