Капремонт важнейшего перекрестка Владивостока проконтролируют независимые эксперты

Posted Вчера, 22:41
Published Вчера, 22:41
Modified Вчера, 22:43
Updated Вчера, 22:43
Перекресток под Второреченским мостом — одна из самых загруженных транспортных развязок города. Капремонт нужен как раз для оптимизации движения и увеличения трафика. Займется этим ООО «Региональная строительная компания».
«Масштабные работы в районе Второреченской развязки будут реализованы благодаря средствам специального казначейского кредита, который мэрия получила от правительства Приморья, — прокомментировали в управлении дорог администрации города. — Также за счёт этих средств будем строить дороги в микрорайоне Патрокл, развязку на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и новую дорогу к ней, а также реконструируем участок на Адмирала Горшкова — от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл».
Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют дороги на Никифорова, Сафонова, Героев Хасана, Авроровской, Иманской и Комсомольской. Также планируется построить надземный переход в районе «Радиоприбора».