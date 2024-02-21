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Posted Вчера, 22:41

Published Вчера, 22:41

Modified Вчера, 22:43

Updated Вчера, 22:43

Капремонт перекрёстка Русская — проспект 100-летия Владивостока взят на контроль

Капремонт важнейшего перекрестка Владивостока проконтролируют независимые эксперты

20 февраля 2024, 22:41

Капремонт перекрёстка Русская — проспект 100-летия Владивостока взят на контроль

Эксперты независимой компании будут контролировать ремонт важнейших улиц Владивостока. Среди них перекрёсток Русской и проспекта 100-летия Владивостока.
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Дороги

Перекресток под Второреченским мостом — одна из самых загруженных транспортных развязок города. Капремонт нужен как раз для оптимизации движения и увеличения трафика. Займется этим ООО «Региональная строительная компания».

«Масштабные работы в районе Второреченской развязки будут реализованы благодаря средствам специального казначейского кредита, который мэрия получила от правительства Приморья, — прокомментировали в управлении дорог администрации города. — Также за счёт этих средств будем строить дороги в микрорайоне Патрокл, развязку на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и новую дорогу к ней, а также реконструируем участок на Адмирала Горшкова — от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл».

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют дороги на Никифорова, Сафонова, Героев Хасана, Авроровской, Иманской и Комсомольской. Также планируется построить надземный переход в районе «Радиоприбора».

#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Дороги#Реконструкция#Капремонт#Проект#Мэрия#Движение#Эксперты#Перекресток
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