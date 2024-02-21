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Published Сегодня, 06:13

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«Перешли по наследству»: как администрация Владивостока решает старые проблемы

«Перешли по наследству»: как администрация Владивостока решает старые проблемы

21 февраля 2024, 06:13
Администрации Владивостока досталось «в наследство» немало проблем от предыдущих руководителей города. Обычно такие задачи не решаются годами, до них просто не доходят руки. Но нынешняя мэрия решила навести порядок и там, куда руки прежних глав не доходили.

Один из таких примеров — демонтаж стеклянного «Дворца связи» на Алеутской, 28. Эта пристройка долгие годы была бельмом в центре дальневосточной столицы. Но решить вопрос с ней ни у кого из предыдущего руководство не получалось. Но сейчас, когда городом руководит Константин Шестаков, у администрации Владивостока наконец-то «дошли руки» заняться наведением порядка. 

Нынешняя мэрия сделала решительные шаги. И судьба «Дворца» решилась в считанные дни. Уже сегодня начался демонтаж пристройки. До конца недели незаконный магазин исчезнет.

Жители города отмечают, что сейчас нужные вещи происходят, хотя иногда нужно, чтобы они происходили раньше.

Пристройка появилась в 2006 году. Долгое время в ней торговали сотовыми телефонами и SIM-картами. Но выяснилось, что никто не давал разрешение и согласование на строительство «Дворца». А самое главное — пристройка перекрывала пожарные входы и выходы в административном здании на Алеутской, 28.

#Владивосток#Строительство#Новости#Администрация#Мэрия#Проблемы#Демонтаж
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