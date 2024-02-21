«Перешли по наследству»: как администрация Владивостока решает старые проблемы

Один из таких примеров — демонтаж стеклянного «Дворца связи» на Алеутской, 28. Эта пристройка долгие годы была бельмом в центре дальневосточной столицы. Но решить вопрос с ней ни у кого из предыдущего руководство не получалось. Но сейчас, когда городом руководит Константин Шестаков, у администрации Владивостока наконец-то «дошли руки» заняться наведением порядка.