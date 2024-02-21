«Перешли по наследству»: как администрация Владивостока решает старые проблемы

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Один из таких примеров — демонтаж стеклянного «Дворца связи» на Алеутской, 28. Эта пристройка долгие годы была бельмом в центре дальневосточной столицы. Но решить вопрос с ней ни у кого из предыдущего руководство не получалось. Но сейчас, когда городом руководит Константин Шестаков, у администрации Владивостока наконец-то «дошли руки» заняться наведением порядка.
Нынешняя мэрия сделала решительные шаги. И судьба «Дворца» решилась в считанные дни. Уже сегодня начался демонтаж пристройки. До конца недели незаконный магазин исчезнет.
Жители города отмечают, что сейчас нужные вещи происходят, хотя иногда нужно, чтобы они происходили раньше.
Пристройка появилась в 2006 году. Долгое время в ней торговали сотовыми телефонами и SIM-картами. Но выяснилось, что никто не давал разрешение и согласование на строительство «Дворца». А самое главное — пристройка перекрывала пожарные входы и выходы в административном здании на Алеутской, 28.