«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества

Posted 22 февраля, 09:22
Published 22 февраля, 09:22
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Соревновательная часть этого семейного мероприятия пройдет на острове Русский, в бухте Новик, в поселке Канал, а праздничная программа — концертная часть фестиваля состоится на набережной Спортивной гавани Владивостока. Организаторы отмечают, что в этом году фестиваль планировали провести на ледовой акватории Спортивной гавани, однако в эти планы внесла коррективы непредсказуемая приморская погода. Лед растаял, поэтому пришлось соревновательную часть переносить в бухту Новик, где лед еще крепкий.
Концертная программа лучших творческих коллективов и исполнителей Приморья начнется на Спортивной набережной в 11.00, а откроется мероприятие в 12.00, вход на него свободный.
«Мы ожидаем большое количество участников со всего края, среди них и семьи военнослужащих, и участников спецоперации», — уточнили «Восток-Медиа» в федерации рыболовного спорта Приморья.
Испытать свою рыбацкую удачу приглашают всех желающих. Регистрация участников будет проходить с 8.00 до 9.00 на месте проведения соревнований в стартовом городке в районе школы №5. «Народная рыбалка» будет проходить с 9.00 до 12.00, после чего в 16.00 на главной сцене набережной Спортивной гавани состоится награждение лучших участников.
Для победителей приготовлены хорошие подарки. Так, в номинации «Быстрый бур» лучший рыбак получит большой плазменный телевизор. Самого удачливого любителя подледного лова наградят лодкой с мотором в номинации «Личный зачет». Ценные подарки от партнера мероприятия — компании «Порт Вера» — вручат также призерам личного зачета и самой «Рыболовной семье».