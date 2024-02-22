«Народная рыбалка» ждет жителей Приморья в День защитника Отечества

Соревновательная часть этого семейного мероприятия пройдет на острове Русский, в бухте Новик, в поселке Канал, а праздничная программа — концертная часть фестиваля состоится на набережной Спортивной гавани Владивостока. Организаторы отмечают, что в этом году фестиваль планировали провести на ледовой акватории Спортивной гавани, однако в эти планы внесла коррективы непредсказуемая приморская погода. Лед растаял, поэтому пришлось соревновательную часть переносить в бухту Новик, где лед еще крепкий.