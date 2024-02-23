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Posted Вчера, 23:00

Published Вчера, 23:00

Modified Вчера, 23:00

Updated Вчера, 23:00

Председатель Думы Владивостока поздравил защитников Отечества с 23 февраля

Председатель Думы Владивостока поздравил защитников Отечества с 23 февраля

22 февраля 2024, 23:00
Андрей Петрович Брик от имени депутатов Думы города Владивостока поздравил военнослужащих и ветеранов Вооружённых сил.

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил! Дорогие жители и гости Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Для города Владивостока — оплота военной мощи России на Тихом океане, этот праздник, посвященный защитникам Отечества, стал одним из наиболее значимых. Имена военнослужащих золотыми буквами вписаны в историю нашего города.

Важную геополитическую задачу по основанию на дальневосточных рубежах российского города, которому суждено «владеть Востоком», оставил потомкам выдающийся государственный деятель, генерал-губернатор Н. Н. Муравьев-Амурский, 215 лет со дня рождения которого будет отмечаться в этом году.

Во Владивостоке, удостоенном за подвиги защитников Отечества почетного звания «Город воинской славы», многие улицы названы в честь воинов, проявивших героизм в Русско-японской, Великой Отечественной, Советско-японской войнах, тех, кто держали оборону рубежей в боях за озеро Хасан и остров Даманский.

Сегодня все патриоты Родины надежно стоят на страже ее суверенитета, обеспечивая благополучие и безопасность государства и его регионов.

Слова особой признательности звучат в этот день в адрес Героев Специальной военной операции. Наследуя славу ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов, ― бойцы СВО доблестно отстаивают интересы современной России.

Благодаря отваге, чести и достоинству военнослужащих, их высокой компетентности, умению обращаться с боевой техникой новейшего поколения базирующиеся в Приморье и его столице подразделения Тихоокеанского флота, Восточного военного округа отличает высокий профессионализм и повышенная боеготовность.

Желаю личному составу Армии и Флота успехов в выполнении важных государственных задач по поддержанию обороноспособности страны!

Ветеранам Вооруженных Сил ― крепкого здоровья, добра и благополучия!

Всем жителям Владивостока — мира и стабильности!

Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Праздник
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