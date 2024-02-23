Председатель Думы Владивостока поздравил защитников Отечества с 23 февраля

Важную геополитическую задачу по основанию на дальневосточных рубежах российского города, которому суждено «владеть Востоком», оставил потомкам выдающийся государственный деятель, генерал-губернатор Н. Н. Муравьев-Амурский, 215 лет со дня рождения которого будет отмечаться в этом году.