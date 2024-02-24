Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов

В России интернет-пользователи начали получать предложения принять участие в опросе, связанном с предстоящими выборами. Авторы этих предложений призывают потенциальных респондентов загрузить специальное мобильное приложение и ответить на несколько вопросов, обещая за это выплату в размере 2,5 тысячи рублей.