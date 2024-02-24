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Published Сегодня, 00:43

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Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов

Мошенники научились обманывать с помощью предвыборных опросов

24 февраля 2024, 00:43
Мошенники придумали новую схему: они предлагают пользователям интернета пройти соцопрос и получить вознаграждение, но на самом деле выманивают деньги и личную информацию, переводя средства со счетов участников опроса на свои.
Сюжет
Полиция

Недобросовестные люди придумали новую схему мошенничества: они предлагают пользователям интернета пройти опрос и обещают за это вознаграждение. Однако, вместо денег, участникам этого вымышленного исследования грозит потеря средств.

В России интернет-пользователи начали получать предложения принять участие в опросе, связанном с предстоящими выборами. Авторы этих предложений призывают потенциальных респондентов загрузить специальное мобильное приложение и ответить на несколько вопросов, обещая за это выплату в размере 2,5 тысячи рублей.

Однако, на самом деле, мошенники отправляют ссылку с фальшивого магазина Google Play, в котором скрыт вредоносный программный код. После прохождения опроса, участнику предлагают ввести данные своей банковской карты, на которую будут якобы переведены деньги.

Кроме того, на странице-ловушке, на которую попадает пользователь, запрашивается доступ к его контактам и сообщениям. Это дает мошенникам возможность получить код подтверждения банковского перевода без ведома человека.

В среднем, со счетов участников этого обмана списывались около 8,8 тысяч рублей. Минимальная сумма похищения составляла 1,5 тысячи рублей, а максимальная — 76 тысяч рублей.

Пока нет информации о случаях такого мошенничества на Приморском крае, местное управление внутренних дел сообщило, что жителям региона следует быть бдительными и осторожными перед подобными предложениями.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Полиция#Интернет#Россия#Мошенники#Опрос#Деньги#Вознаграждение#Обман#Перевод#Похищение
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